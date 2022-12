TOC : trop de temps passé devant les écrans les favoriserait chez les préados

L'ESSENTIEL Selon l’Assurance maladie, 2 à 3 % de la population française souffrent de TOC.

En France, les enfants passent en moyenne 4h11 devant les écrans tous les jours, d'après un rapport de Santé Publique France de 2017.

Les écrans sont à consommer avec modération. De plus en plus de recherches scientifiques s’accordent sur cette recommandation. Une nouvelle étude parue, dans le Journal of Adolescent Health, confirme qu’un excès de temps passé devant les écrans peut être néfaste pour la santé. D’après les conclusions de ces chercheurs de l’université de Californie - San Francisco, les risques de souffrir de troubles obsessionnels compulsifs (TOC) s'élèvent à mesure que le temps passé devant la télévision ou les jeux vidéo augmente.

La dépendance aux écrans, une forme de trouble obsessionnel compulsif

Un TOC correspond à un état de santé mentale caractérisé par des pensées ou des comportements récurrents, incontrôlés, répétitifs. Les personnes concernées ne peuvent pas lutter contre, et cela peut avoir des conséquences sur leur quotidien et celui de leurs proches. "Les dépendances aux écrans sont associées à la compulsivité et à la perte de contrôle du comportement, qui sont les principaux symptômes du TOC", explique Jason Nagata, auteur principal de l’étude.

Le risque de TOC augmente à cause de l'usage excessif des écrans

Avec son équipe, ils ont travaillé sur un échantillon de 9.204 préadolescents, âgés de 9 à 10 ans. Ces jeunes avaient répondu à des questionnaires sur leur consommation d’écrans. En moyenne, les répondants passaient 3h54 par jour devant un écran, quelle que soit la plateforme, hors usage éducatif. Tous ont été suivis pendant deux ans. À l’issue de cette période, les chercheurs ont recensé le nombre de diagnostics de troubles obsessionnels compulsifs. Au bout de deux ans, 4,4 % des préadolescents avaient développé un TOC. Le risque de souffrir d'un TOC augmentait de 13 % par heure passée à jouer aux jeux vidéo chaque jour, et de 11 % par heure passée devant des vidéos. "Les jeux vidéo et les vidéos en streaming étaient chacun lié à un risque plus élevé de développer un TOC", notent les auteurs. "Les textos, les conversations vidéo et les réseaux sociaux n'étaient pas liés individuellement au TOC, mais c'est peut-être parce que les préadolescents de l'échantillon ne les utilisaient pas beaucoup", poursuivent-ils.

Comment les écrans peuvent générer des TOC ?

Ils ont constaté que les pré-adolescents développaient des comportements addictifs vis-à-vis des écrans. "Les enfants qui passent trop de temps à jouer à des jeux vidéo déclarent avoir besoin de jouer de plus en plus et être incapables de s'arrêter malgré leurs efforts, explique Jason Nagata, auteur principal de l'étude. Les pensées intrusives sur le contenu des jeux vidéo peuvent se transformer en obsessions ou en compulsions." Le fonctionnement des contenus en ligne peut exacerber ce comportement, puisque les algorithmes poussent à visualiser des contenus similaires, dans le cas des vidéos. "Bien que le temps passé devant un écran puisse avoir des avantages importants en ce qui concerne l'éducation et la socialisation, les parents doivent être conscients des risques potentiels, en particulier pour la santé mentale", conclut Jason Nagata. Il conseille de mettre en place des temps sans écrans, avant le coucher par exemple.