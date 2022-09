Une addiction aux réseaux sociaux est liée à des troubles du comportement

L'ESSENTIEL Les troubles du comportement comprennent l'agitation, l'agressivité, les phobies, les désordres alimentaires, l'hyperactivité ou encore les addictions.

Chaque heure consacrée à la télévision, aux jeux vidéo, aux appels vidéo et aux textos est liée à une prévalence de 14 % à 21 % plus élevée de troubles obsessionnels compulsifs (TOC).

Dans de précédentes recherches, le lien entre le temps d’écran des enfants et les troubles du comportement a été établi. Cependant, elles ne faisaient pas de distinction entre les types d'utilisation des écrans ou n'en examinaient qu'un seul, comme les jeux vidéo par exemple. C’est pourquoi des scientifiques de l’université de Californie (États-Unis) ont réalisé des travaux parus dans la revue The Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Utilisation des écrans : les données de 11.875 préadolescents analysées

Dans le cadre de cette étude, ils ont analysé les données de la cohorte « Adolescent Brain Cognitive Development », qui portait sur 11.875 enfants âgés de 9 à 11 ans. Chaque jeune participant a déclaré le nombre d'heures par jour qu'ils passaient sur six types d'écran différents : regarder des émissions de télévision ou des films, regarder des vidéos (comme sur YouTube par exemple), jouer à des jeux vidéo, envoyer des SMS, faire des appels vidéo et consulter les réseaux sociaux comme Instagram. Un an plus tard, les chercheurs ont évalué les troubles du comportement chez les préadolescents. Pour rappel, ces troubles sont des anomalies dans la façon d'agir et de réagir.

4 heures par jour passées devant les écrans

D’après les résultats, les volontaires ont déclaré passer en moyenne 4 heures par jour devant les écrans pour visionner des émissions de télévision ou des films en continu (1,3 heure en moyenne), jouer à des jeux vidéo (1,1 heure) et regarder des vidéos sur différentes plateformes (1 heure). "En examinant les seuils, l'exposition à plus de 4 heures de temps d'écran par jour était associée à une prévalence plus élevée de trouble du comportement (69 %) et de trouble oppositionnel avec provocation (46 %)", ont signalé les auteurs.

"Chaque heure passée devant un écran par jour a été associée à une prévalence supérieure de 7 % du trouble du comportement et à une prévalence supérieure de 5 % du trouble oppositionnel avec provocation lors du suivi à un an", peut-on lire dans l’étude. Selon l’équipe, chaque heure consacrée aux réseaux sociaux par jour était liée à une prévalence 62 % plus élevée de trouble du comportement.

Réseaux sociaux : "les enfants peuvent être exposés à des contenus violents"

"Les réseaux sociaux peuvent encourager l'intimidation et l'agression. Les enfants peuvent être exposés à des contenus violents sur ces plateformes par le biais de publicités, même s'ils ne les recherchent pas. Si les préadolescents recherchent de la violence, les algorithmes renvoient des contenus encore plus perturbants et les enfants peuvent rester coincés dans des cycles toxiques", a déclaré Jason Nagata, auteur principal de l'étude, dans un communiqué.