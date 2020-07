Les riches ont une meilleure qualité de sommeil que les autres

L'ESSENTIEL Deux Américains sur trois qui ont un salaire qui dépasse de 400% le seuil de pauvreté dorment bien contre un Américain sur deux qui gagne en dessous du seuil de pauvreté.

Un sommeil de mauvaise qualité a été associé avec un risque accru de diabète et de maladies cardiaques, des problèmes de santé mentale tels que la dépression et des accidents de la route.

Pour avoir une bonne qualité de sommeil, essentiel pour être en bonne santé, mieux vaut être riche. Telle est la conclusion d’une étude américaine, réalisée par le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) qui a analysé les données de 140 000 adultes entre 2011 et 2014. En 2014, le seuil de pauvreté aux États-Unis s’élevait à environ 10 000€ par an pour une seule personne. En France, l'Institut national des études économiques a révélé que 14,7% de la population vivait sous le seuil de pauvreté, soit 9,3 millions de personnes.

Un mauvais sommeil, dangereux pour la santé

Dans leur étude, les chercheurs ont constaté que 55% des Américains vivant sous le seuil de pauvreté dormaient entre sept et huit heures par nuit. En revanche, pour ceux qui dépassent de 400% le seuil de pauvreté, ce chiffre grimpe à 66%. “Les personnes disposant de plus de ressources peuvent se permettre des maisons situées dans des endroits plus calmes avec plus d'espace, moins de densité de population et une meilleure insonorisation, avance le docteur Neil Kline, médecin du sommeil à l'American Sleep Association, à CNN qui a relayé les résultats de l’étude. Les personnes disposant de plus de ressources peuvent également se permettre davantage de soins de santé en cas de troubles du sommeil.”

Avoir un bon sommeil est essentiel pour être en bonne santé. “Le sommeil affecte de nombreux aspects du bien-être et de la qualité de vie des personnes de tous âges, rappelle Lindsey Black, épidémiologiste au CDC. Un sommeil de mauvaise qualité a été associé avec un risque accru de diabète et de maladies cardiaques, des problèmes de santé mentale tels que la dépression et des accidents de la route.” Une étude publiée en mai 2019 a révélé que peu dormir pouvait entraîner des problèmes cardiovasculaires et augmenter le risque de faire un AVC.

Des conseils pour mieux dormir

Quelques habitudes de vie permettent, quel que soit son revenu, d’améliorer la qualité de son sommeil. La qualité de la chambre, qui doit être aérée, bien rangée et de couleurs froides pour leurs propriétés apaisantes, est une première étape. Se créer une routine permet également de bien se relaxer. Il est préférable de bannir les écrans, que ce soit le téléphone ou la télévision, de la chambre. Enfin, faire du sport permet au corps de mieux se reposer, et même si l’activité physique est pratiquée avant de se coucher, elle doit être suffisamment douce pour relâcher les tensions et le stress.

Si être riche permet de bien dormir, cela ne rend pas forcément plus heureux. Une récente étude suggère que l’activité physique rend plus heureux que l’argent. Une vérité qui se vérifie jusqu’à un certain montant de revenu, environ 25 000€ par mois, qui permet aux personnes qui gagnent cet argent d’être moins stressé.