L’exercice physique rend plus heureux que l’argent

L’argent ne fait pas le bonheur, à moins d’en gagner beaucoup. À l’inverse, l’activité physique permet de diminuer le nombre de mauvais jours. Ce sont les conclusions d’une étude menée conjointement par des chercheurs de Yale et d’Oxford (Royaume-Uni) qui a été publiée dans The Lancet.

Trop de revenu ou trop de sport inverse le résultat

Avoir une activité physique régulière permet d’avoir plus de jours heureux. Les scientifiques ont observé que les personnes qui pratiquent du sport de manière assidue se sentent en moyenne mal pendant 35 jours par an, tandis que ceux qui n’en pratiquent pas se sentent mal 18 jours de plus. Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont recueilli des données sur le comportement physique et la santé mentale de plus de 1,2 million d’Américains. Ces derniers ont été invités à répondre à des questions telles que : “Combien de fois vous êtes-vous senti mal au cours des 30 derniers jours, par exemple à cause du stress, de la dépression ou de problèmes émotionnels ?”. Les participants ont également été interrogés sur leurs revenus et leurs activités physiques.

Cependant, un revenu très important ou une activité physique de grande ampleur ne donne pas les mêmes résultats. Les chercheurs se sont ainsi rendus compte qu’un revenu de 25 000€ par mois permet aux personnes qui gagnent cet argent d’être moins stressé et de présenter des résultats similaires à ceux qui ont une activité physique régulière. Un trop plein d’activité engendre lui une détérioration de la santé mentale.

Le sport collectif, c’est mieux

De part ces résultats, les chercheurs ont pu dresser une série de conseils sur la pratique physique pour être heureux. “La relation entre la durée du sport et la charge mentale est en forme de U”, a analysé Adam Chekroud, auteur de l'étude, dans un entretien avec le journal allemand Die Welt. Faire du sport contribue à un meilleur bien-être mental lorsqu'elle s'inscrit dans un certain laps de temps. Il faudrait ainsi faire entre trois et cinq séances de sport par semaine, d’une durée comprise entre 30 et 60 minutes.

Outre ces recommandations, les chercheurs ont noté que tous les sports n’ont pas les mêmes effets. Pratiquer un sport collectif implique une socialisation qui peut booster la santé mentale. Le cyclisme, l’aérobic et le fitness, bien que n’étant pas des sports d’équipe, présentent les mêmes caractéristiques sur la santé mentale. Conclusion, pour être parfaitement heureux, il faut gagner 25 000€ par mois et pratiquer une activité physique régulière.