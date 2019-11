Stress: les joueurs de e-sport à la même enseigne que les sportifs

Si vous pensiez qu’être joueur professionnel de jeux vidéo est facile, détrompez-vous. Dans une récente étude parue dans l’International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations, et menée par des chercheurs de l’université de Chichester (Royaume-Uni), les joueurs de e-sports participant à des tournois majeurs sont soumis à autant de pression et de stress que les athlètes professionnels. Au cours de l'étude, qui est la première du genre, les scientifiques ont effectué des tests psychologiques sur des joueurs participant à des compétitions sportives d’élite, et ont découvert que les joueurs présentaient 51 facteurs de stress équivalents à ceux auxquels sont confrontés les athlètes professionnels.

Pour leur recherche, l’équipe a interrogé des joueurs de e-sports professionnels qui s’entraînent sur Counter-Strike: Global Offensive, un jeu de tir à la première personne très technique et exigeant. L'équipe a découvert que les compétiteurs font face à des problèmes de communication et se sentent sous pression lorsqu’il s’agit de jouer une compétition en direct devant un public, comme le vivent les athlètes professionnels, que ce soit des footballeurs ou des joueurs de rugby lors de grandes compétitions.

La pression des grandes compétitions

Selon le Dr Phil Birch, maître de conférences en psychologie du sport et de l'exercice à l'Université de Chichester et co-auteur de l'étude, “l’e-sport est devenu une entreprise de plusieurs millions de dollars qui attire un public mondial, mais il existe peu de recherches sur les facteurs psychologiques qui influencent les joueurs. Nous avons découvert que les joueurs sont exposés à un stress important lorsqu'ils participent à des compétitions de haut niveau. En isolant ces facteurs de stress, nous pouvons aider ces joueurs professionnels à développer des stratégies d'adaptation efficaces pour faire face à ces facteurs de stress et optimiser leurs performances tout en jouant au plus haut niveau.”

Les chercheurs ont découvert qu'un niveau de stress élevé lors d'un tournoi sportif entraîne une mauvaise communication entre les coéquipiers, surtout dans un environnement sous pression. “Pour faire face à une telle situation, les participants deviennent très agressifs les uns envers les autres ou essaient d'éviter toute communication, ce qui a évidemment des conséquences négatives sur leurs performances”, indique Phil Birch.

Résister à la pression comme les sportifs

Sur la base de cette étude, les chercheurs recommandent aux joueurs reçoivent une formation psychologique, afin de les aider à comprendre les techniques pouvant leur être utiles lorsqu'ils font face à une pression concurrentielle lors de tournoi. Selon Rob Black, directeur d’exploitation chez ESL, la plus grande entreprise sportive au monde, “les facteurs de stress peuvent avoir des conséquences négatives sur les performances des joueurs et cette dernière étude le prouve.” Selon lui, il faut plus de recherche dans ce domaine pour s'assurer que le nombre de joueurs professionnels continue d'augmenter dans le monde.

Rams Singh, lui-même ancien champion d'Europe d’e-sport, abonde dans le même sens : “L’e-sport est un domaine en développement, mais il est essentiel qu'il reste ancré dans le monde universitaire traditionnel, afin de nous aider à comprendre l’immersion dans le jeu et comprendre ses conséquences sur le corps et l’esprit. Cette étude est importante pour toute l'industrie. Nous devons comprendre comment nous pouvons préserver au mieux la santé de nos joueurs et les maintenir au plus haut niveau, comme tout autre athlète professionnel.”