Maladie cœliaque : un lien existe avec la consommation de gluten pendant l'enfance

Consommer trop de gluten peut être dangereux pour certains enfants. D’après une étude parue dans le Journal of the American Medical Association, la quantité de gluten consommée pendant l’enfance est liée au risque de développer une maladie cœliaque.

Une tranche de pain par jour = 75% de risques en plus

"Notre étude montre une association entre la quantité de gluten consommée par les enfants et le risque de développer une maladie cœliaque ou pré-cœliaque", explique Daniel Agardh, directeur de cette recherche menée à l’université de Lund en Suède. Les chercheurs ont suivi 6 600 enfants de leur naissance jusqu’à leurs 5 ans en Finlande, en Suède, en Allemagne et aux États-Unis. Tous avaient un risque de souffrir d’une maladie cœliaque. D’après les résultats, le risque est particulièrement élevé entre 2 et 3 ans, mais plus la consommation de gluten est importante, plus il augmente. "Une consommation quotidienne de gluten de plus de 2 grammes à l’âge de 2 ans était associée à un risque de maladie cœliaque supérieur de 75%, ajoute Carin Andrén Aronsson, co-auteure de l’étude. C’est une comparaison avec les enfants qui mangeaient moins de 2 grammes de gluten." Cette quantité est équivalente à celle présente dans une tranche de pain blanc.

Quels sont les risques selon le type de gluten ?

Les chercheurs précisent que la majorité du groupe d’enfants n’a pas développé de maladie cœliaque. Ils veulent désormais comprendre si certaines formes de gluten augmentent particulièrement le risque. Différents groupes de nourriture contenant du gluten seront testés.

En juin dernier, d’autres chercheurs se sont intéressés au lien entre consommation de gluten pendant l’enfance et risque de maladie cœliaque. Une étude observationnelle leur a permis de constater que les enfants qui en mangeaient beaucoup avaient 2,17 fois plus de risques de développer la maladie, en comparaison à ceux qui en mangeaient peu.

La maladie cœliaque est liée à la gliadine, une protéine présente dans le gluten. À chaque ingestion, le système immunitaire de la personne intolérante réagit, et cela peut provoquer des lésions intestinales. La digestion devient plus difficile et des carences peuvent se manifester car l’organisme a plus de difficultés à assimiler les nutriments essentiels. La maladies cœliaque touche environ 1% de la population mondiale.