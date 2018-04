Même lors d'un régime sans gluten, vous ingérez du gluten

L’intolérance au gluten est de plus en plus fréquente. Aussi appelée maladie coeliaque, elle touche 1% de la population mondiale. L'association française des intolérants au gluten (AFDIAG) estime qu'en France seulement 10 à 20% des cas seraient diagnostiqués. Pour la soigner, le premier traitement est un régime sans gluten.

Mais contrairement à ce que l'on pense, il est impossible d’exclure totalement le gluten de notre alimentation. C’est ce que démontre une étude publiée sur le site de The American Journal of Clinical Nutrition et réalisée par des chercheurs américains et espagnols.

Entre 150 et 400 milligrammes de gluten consommé chaque jour

Les scientifiques ont cherché à mesurer la quantité de gluten consommé involontairement par les intolérants au gluten. L’analyse de leurs selles et urines montre que l’exposition involontaire au gluten pour ces personnes est comprise entre 150 et 400 milligrammes par jour. Si pour l’heure, il est difficile de déterminer d’où vient ce gluten et comment l’éliminer, il est certain que cette consommation non volontaire peut aggraver ou du moins faire perdurer les symptômes de la maladie coeliaque, et abîmer l’estomac.

Une maladie qui abîme l’intestin

Les personnes atteintes d’intolérance au gluten souffrent de réactions inflammatoires de leur paroi intestinale à chaque fois qu’elles ingèrent du gluten. Il s'agit de "gliadine", une protéine qui compose le gluten et qui provoque l'allergie. On en trouve dans le blé, l'épeautre, le kamut, l'orge ou le seigle. A terme, la maladie abîme les replis de l'intestin, ce que l'on appelle scientifiquement les villosités. Un phénomène qui altère le fonctionnement du système digestif. Les nutriments essentiels (protéines, sucres, graisses..) seront moins bien assimilés par l'organisme. A terme, une personne coeliaque non soignée risque de souffrir de multiples carences alimentaires, voire d'anémie ou de cancer digestif.