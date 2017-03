Campagne de sensibilisation

Cancers digestifs : "Mieux prévenir pour sauver des vies"

Conscients de leur connaissance relative, deux tiers des Français souhaitent avoir plus d'informations sur la prévention et le dépistage des cancers digestifs.

Les Français redoutent les cancers digestifs, mais ne savent pas comment prévenir leur apparition. C’est en substance ce que suggère une étude menée pour la Société nationale française de gastro-entérologie (SNFGE) et rendue publique ce jeudi 23 mars. La société savante a alors décidé de lancer une grande campagne d’information avec pour slogan « Mieux prévenir pour sauver des vies ».

« Au travers de cette campagne, nous voulons évoquer la prévention et le dépistage des cancers digestifs. Car pour la plupart de ces maladies, si on attend qu’ils soient symptomatiques, alors ils sont diagnostiqués à un stade trop tardif », explique à Pourquoidocteur le Pr Frank Zerbib, gastro-entérologue au CHU de Bordeaux et secrétaire général de la SNFGE.



Des risques méconnus

En France, chaque année, plus de 75 000 cancers digestifs sont diagnostiqués, dont plus de la moitié sont des cancers colorectaux. Ces derniers sont bien connus des Français. Selon le sondage, plus d’un tiers d’entre eux en ont peur. Une crainte bien plus présente chez les personnes qui ont déjà été confrontées au cancer du côlon dans leur entourage (48 %) que celles qui n’en ont jamais connu (24 %).

Cette inquiétude est d’autant plus grande que les Français connaissent peu les facteurs de risques de ces maladies. « Cette enquête réalisée auprès de 1 000 personnes montre qu’à peine 30 % d’entre elles sont conscientes que les facteurs alimentaires peuvent avoir un impact sur le risque de cancers digestifs », commente le Pr Zerbib.