Intolérance au gluten : ça se joue dès le plus jeune âge

L’intolérance au gluten touche 1% de la population en France. Un chiffre qui peut sembler bas au vu du nombre d'adeptes du régime "sans gluten". Certaines personnes peuvent avoir une sensibilité au gluten, qui rend leur digestion difficile mais l’intolérance, appelée aussi maladie coeliaque ne concerne qu’une petite partie de la population. Des chercheurs néerlandais ont mené une étude sur le lien entre régime alimentaire des nourrissons et intolérance au gluten. Certains types de régimes alimentaires réduisent le risque de développer une maladie coeliaque. Les résultats sont publiés dans la revue Gastroenterology.

La maladie coeliaque est une maladie auto-immune. Elle est liée à l’exposition du tube digestif au gluten. Lorsque l’intestin est exposé de manière régulière à cette protéine, il y a une réaction inflammatoire et immunitaire de la paroi de l’intestin grêle. Cela peut abîmer l’apparence de la muqueuse intestinale, ce qui va empêcher une bonne digestion des aliments. Pour la soigner, il faut supprimer totalement le gluten de l’alimentation.

Les bienfaits d'un régime pauvre en céréales raffinées

Pour cette recherche, les scientifiques de l’université Erasmus de Rotterdam se sont basés sur les données de 1997 enfants nés entre 2002 et 2006 aux Pays-Bas. Leur régime alimentaire à l’âge d’un an a été analysé. Puis la présence d’une possible maladie coeliaque a été déterminée à l’âge de six ans. Pour les chercheurs, les résultats montrent l’existence d’un lien entre régime alimentaire du nourrisson et intolérance alimentaire.

Les enfants qui suivaient un régime composé de beaucoup de légumes, d’huiles végétales, de céréales, de pâtes mais qui consommaient peu de céréales raffinées et de boissons sucrées étaient moins nombreux à être intolérants au gluten à l’âge de six ans. A l’inverse, les enfants qui consommaient plus de produits transformés et d’en-cas sucrés avaient plus de risques d’avoir une maladie coeliaque. La situation était identique pour les enfants qui consommaient beaucoup de viande, de produits laitiers et de céréales. Un régime sain et varié permettrait alors de réduire le risque d'intolérance.

Selon l’association française des intolérants au gluten, seulement 10 à 20% des cas d’intolérance au gluten serait diagnostiqués aujourd’hui.