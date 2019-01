Polluants et pesticides : 60 millions de consommateurs révèle ce que contient le pain

Notre baguette nationale serait-elle plus dangereuse que ce que l’on croit ? La revue 60 millions de consommateurs a publié une vaste enquête sur la composition des pains vendus dans les boulangeries artisanales, les supermarchés et les franchises : ils contiennent presque tous des substances controversées comme des additifs ou des résidus de pesticides.

Explications dans notre article ???? https://t.co/3fGoIEorCU — 60 Millions de consommateurs (@60millions) 24 janvier 2019

Des résidus de pesticides dans la moitié du panel

L’enquête rassemble 65 références de pain : baguettes, boules, pains de mie, sans gluten, ou aux céréales, etc. Au total, la moitié des produits contiennent des résidus de pesticides, en particulier les pains de mie. Dans ces derniers, il est possible de retrouver jusqu’à six résidus différents. Certains de ces produits chimiques sont reconnus ou suspectés d’être des perturbateurs endocriniens, comme la cyperméthrine par exemple. Les pains industriels ne sont pas les seuls concernés, ces résidus sont aussi présents dans des pains réalisés par des artisans boulangers. Le magazine assure qu’aucun de ces produits ne contient des doses supérieures aux limites réglementaires.

Des mycotoxines potentiellement dangereuses

Certains produits contiennent des mycotoxines. Pour deux d’entre eux, les quantités sont supérieures aux normes. Ces composés chimiques sont produits par des moisissures qui peuvent contaminer des végétaux (fruits, céréales, oléagineux, etc). D’après l’Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail (Anses), une exposition répétée à des doses faibles, et même très faibles, peut être dangereuse pour l’homme. Les mycotoxines peuvent provoquer des nausées, des vomissements et dans certains cas des convulsions.

60 millions de consommateurs déplore aussi la présence d’additifs dans la plupart des produits, notamment dans la baguette blanche. La loi autorise 14 de ces produits, mais n’oblige pas les boulangers à afficher la composition de leurs pains. Pour le consommateur, il est impossible de savoir quels sont les additifs présents, et en quelle quantité.

Trop de sel !

Le but de cette étude est également d’analyser les propriétés nutritionnelles de ces différents pains. Le résultat n’est pas vraiment glorieux : la grande majorité des pains de mie analysés sont trop gras et manquent de fibres. Dans tous les produits analysés, le sel est présent en trop grande quantité : 120 grammes de pain, la portion quotidienne moyenne, contiennent le quart de nos besoins journaliers. Le sujet n’est pas ignoré des boulangers, la confédération de la boulangerie a signé un accord avec le gouvernement en février 2014. Il avait pour objectif de limiter la quantité de sel à 18 grammes par kilo de farine pour 80 % des baguettes en un an. Fin 2015, la profession n’avait pas atteint cet objectif.