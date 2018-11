Voici le régime alimentaire idéal pour lutter contre les pertes de mémoire

Pour conserver une bonne mémoire, il faut manger beaucoup de fruits et légumes et boire du jus d’orange, selon une nouvelle étude publiée dans Neurology. "Nous avons suivi une très grande cohorte d’hommes sur une période de 20 ans, ce qui nous a permis d'obtenir des résultats révélateurs", détaille le directeur de l’étude Changzheng Yuan (Harvard T.H. Chan School of Public Health, à Boston). "C’est une preuve supplémentaire que les choix alimentaires sont importants pour que le cerveau reste en bonne santé."

Se souvenir d’une liste de courses

L'étude a porté sur 27 842 hommes âgés en moyenne de 51 ans. Tous étaient des professionnels de santé (infirmiers, pharmaciens, médecins…). Tous les quatre ans pendant 20 ans, ils ont rempli un questionnaire pour renseigner ce qu’ils mangeaient. Une portion de fruits ou de légumes crus correspondait environ à une grande tasse de café. Pour le jus d’orange, une portion correspondait à une demi-tasse.

Plus de légumes

Les participants ont également été testés sur leurs capacités de réflexion et de mémoire quatre ans avant la fin de l'étude, alors qu'ils avaient en moyenne 73 ans. De mauvais résultats étaient annonciateurs d’une déficience cognitive légère. On leur a par exemple demandé : "avez-vous plus de difficultés que d'habitude à vous souvenir d’une liste de courses ?", ou encore "avez-vous plus de difficultés que d'habitude à la suivre une conversation de groupe ou une intrigue à la télévision" ?

Au total, 55% des participants ont très bien réussi les tests, 38% ont eu des résultats moyens, et 7% les ont complètement loupés. Les hommes qui consommaient le plus de légumes étaient 34% moins susceptibles de développer une mauvaise capacité de raisonnement que ceux qui en consommaient le moins.

Du jus d'orange tous les jours

Les hommes qui buvaient du jus d'orange tous les jours étaient 47% moins susceptibles d'avoir une mauvaise mémoire que les hommes qui buvaient moins d'une portion par mois. Les chercheurs ont également constaté que les personnes qui avaient consommé de plus grandes quantités de fruits et légumes 20 ans plus tôt étaient moins susceptibles de développer des troubles de la pensée et de la mémoire, qu'elles aient continué ou non à manger de plus grandes quantités de fruits et légumes environ six ans avant les tests.