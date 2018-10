Eczéma infantile : une maman soigne son bébé avec une recette insolite !

En France, l’eczéma du nourrisson est de plus en plus fréquent. Actuellement, il toucherait environ 10% des bébés. Sur certains endroits du corps, la peau est très sèche et se couvre de rougeurs. Cette maladie inflammatoire de l’épiderme fonctionne par crises et démange énormément le nourrisson. Beaucoup de parents essaient tous types de remèdes différents avant de trouver celui qui convient à l’enfant. C’est le cas de cette mère de famille, Joy, âgée de 35 ans, qui témoigne dans le site anglophone OK !.

Merci internet !

Après plusieurs essais, en vain, cette maman fait un tour sur internet pour y trouver des "recettes miracles". Elle tombe sur un remède plutôt inattendu, qui conseille de réaliser un savon avec du lait maternel. Cela tombe bien, il lui en reste au frigo. Elle décide alors de tenter l’expérience.

Pendant un mois, elle applique ce savon au lait maternel sur la peau de son bébé. Et les résultats sont, selon ses propos, bluffants. Les plaques d’eczéma disparaissent progressivement ! Évidemment, il est nécessaire de rappeler que le corps médical déconseille l’auto-médication et privilégie une consultation chez un professionnel. Aussi, si votre enfant souffre d’eczéma infantile, il existe d’autres remèdes.

Les autres traitements de l’eczéma infantile

L’eczéma du nourrisson apparait généralement entre l’âge de trois mois et deux ans. Il s'agit d'une maladie chronique, donc qui ne se guérit pas. Le traitement s’établit alors dans la durée. Le médecin prescrit des crèmes corticoïdes à appliquer une fois par jour, de préférence du soir au coucher.

À noter qu’il existe des risques d’effets secondaires, notamment sur les os, le foie ou encore la peau. Vous pouvez privilégier des crèmes émollientes afin d’éviter les poussées. Il y a aussi des mesures d’hygiène à respecter au quotidien. D’abord, laver le nourrisson une seule fois par jour avec un savon doux ou surgras. Les savons parfumés ou avec des colorants sont à bannir ! Plusieurs fois par jour, il est conseillé d’appliquer plusieurs fois par jour une crème hydratante, mais sans colorant, parfum, agent de conservation, huile d’arachide ou encore d’amande. À noter qu’il existe des éléments déclencheurs de l’eczéma. Ainsi, une étude a montré en 2013 que les antibiotiques augmentaient de 41% les chances d’en développer.