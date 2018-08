Des femmes pagaient ensemble contre le cancer du sein

32 femmes, 260 kilomètres, quatre jours. Le collectif United Ladies, originaire de Saumur (Maine-et-Loire) s’élance ce jeudi 16 août pour une expérience unique. Toutes ces femmes sont atteintes d’un cancer du sein et vont descendre la Loire pour relier Blois à Nantes. Avec pour objectif de partager, de sensibiliser sur la maladie. Le long de leur voyage, sur certaines étapes, des comités de la Ligue contre le cancer vont proposer des animations sur les étapes clés; à Blois, Tour, Saumur et Nantes.

Dragon Ladies

Les 32 femmes sont réparties en quatre équipages, avec un relai prévu aux alentours de Tours. Elles navigueront sur un Dragon Boat, un type de pirogue à tête et à queue de dragon qui favorise la cohésion. Le collectif United Ladies est inspiré des Dragon Ladies, des équipages de femmes atteintes du cancer du sein, qui ont d’abord vu le jour au Canada. Il y en a maintenant partout en France. Aucun doute que cette expérience va leur faire du bien. D’abord, l’activité sportive est plus que bénéfique pendant la maladie. Elle aide, notamment, à éviter les rechutes.

Une femme sur neuf touchée

De plus, ces femmes vont échanger sur leur expérience en tant que malade. Et elles sont loin d’être seules. Le cancer du sein est en effet le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes dans le monde. En France en 2017, environ 59 000 nouveaux cas ont été enregistrés. Au cours de sa vie, une femme sur neuf en sera atteinte. La bonne nouvelle, c’est que le cancer du sein se soigne bien s’il est traité assez tôt. D’année en année, le taux de mortalité chute. Grâce au dépistage qui s’améliore, même s’il y a des disparités au niveau départemental. Mais aussi grâce aux progrès sur les traitements. Aux Etats-Unis par exemple, une femme atteinte d’un cancer du sein à un stade avancé a été guérie grâce à l’immunothérapie.