Octobre Rose

Cancer du sein : les grandes disparités du dépistage organisé

Alors que moins de 40 % des Corses ou des Guyanaises participent au dépistage, 60 % des femmes des Pays-de-la-Loire et de Bretagne ont réalisé une mammographie en 2016.

Le dépistage organisé du cancer du sein ne convainc toujours pas les Françaises. L’an dernier, 50,7 % des femmes invitées à participer à ce programme ont poussé la porte d’un cabinet de radiologie, soit 2,5 millions de femmes. Un taux de participation en léger recul par rapport à 2015 (-1 point), selon l’Institut de veille sanitaire.

Ce programme de dépistage organisé est proposé à toutes les femmes de 50 à 74 ans tous les deux ans depuis 2004. Sur l’ensemble du territoire, les femmes invitées à se faire dépister peuvent bénéficier gratuitement d’une mammographie. Et contrairement à un dépistage individuel, les résultats de cet examen sont analysés par deux spécialistes différents pour réduire les faux-positifs et le surdiagnostic.

Sur le papier, l’organisation de ce dépistage devrait rassurer les femmes. Mais force est de constater qu’il reste au cœur de nombreux débats et la méfiance à l’égard de cet examen ne faiblit pas. Le taux de participation ne cesse diminuer, en particulier chez les 70-74 ans. Chaque année, l’objectif européen de 70 % de femmes dépistées est de plus en plus difficile à atteindre.

Grand écart

Néanmoins, cette réalité n’est pas homogène sur tout le territoire. Sur les 13 régions métropolitaines et les 4 territoires d’Outre-Mer, 10 affichent un taux de participation supérieur à 50 %. Les habitantes des Pays de la Loire sont les plus assidues avec 59,6 %. Les régions Centre-Val de Loire, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine ou encore la Réunion ne sont pas loin. En revanche, la Corse, l’Ile-de France, PACA ainsi que la Guyane n’atteignent même les 40 % de participation.