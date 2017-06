Les femmes françaises boudent le dépistage organisé du cancer du sein. En 2016, à peine 52 % des femmes de 50 à 74 ans, invitées à y participer l’ont réalisé, soit quelques 2,5 millions de femmes. Une proportion quasi constante depuis 2011.

Cette désaffection pour ce programme national a notamment été nourrie par les controverses et amalgames qui l’entourent. Accusée d’entraîner trop de faux-positifs, de sur-diagnostic, les femmes entendent ici et là que la mammographie n’est pas efficace, déplore le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOG) qui organise ce mercredi 21 une conférence de presse à ce sujet.

Des doutes qui menaceraient aujourd’hui la vie des femmes. Car selon ces experts, les femmes viennent consulter plus tardivement qu’auparavant. Le volume des tumeurs est alors plus important, nécessitant des traitements plus lourds.

C’est dans ce contexte que l’ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, a lancé « la rénovation profonde » du dépistage organisé sur la base d’une concertation citoyenne. L’ambition de ce nouveau programme est d’apporter une information plus complète aux femmes. Un élément indispensable pour convaincre les femmes du bien-fondé de ce dépistage, estime Natacha Espié, psychologue et présidente de l’association Europa Donna qui a participé à cette conférence.

Quel regard portez-vous sur le recul du dépistage du cancer du sein ?

Natacha Espié : Je trouve que c’est vraiment dommage pour les femmes, et en tant que présidente d’Europa Donna, la branche française d’une coalition européenne, je ne peux que le déplorer. D’autant qu’il s’agit vraiment d’une tendance franco-française.

Il y a une très forte campagne de dénigrement contre le dépistage. Il faut donc faire un effort de pédagogie pour expliquer aux femmes ce que veut dire se faire dépister, lever l’ambiguïté entre prévention et dépistage car les patientes et les médecins ne parlent pas le même langage. Les patientes ont l’impression que le dépistage va les protéger du cancer tandis que les médecins pensent trouver un cancer le plus petit possible et sauver des femmes.

Et évidemment il y a la peur du cancer qui pousse les femmes à ne pas se faire dépister. J’entends des femmes dire qu’elles n’en ont pas besoin car il n’y a pas de cancer dans leur famille, ou qu’elles craignent que le dépistage leur porte la poisse.