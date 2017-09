Livret d'information

Cancer du sein : l'INCa présente les bénéfices et les limites du dépistage

Dans le cadre de la rénovation du dépistage organisé, l'INCa a conçu un nouveau livret d'information plus complet qui présente les bénéfices et les risques de cet examen.

La refonte du dépistage organisé du cancer du sein est en marche. L’Institut national du cancer (INCa) a présenté ce mercredi matin le nouveau livret d’information qui sera envoyé aux femmes de 50 à 74 ans invitées à participer au programme de dépistage.

« Cette année est l’année de la rénovation de l’information apportée aux femmes sur ce dépistage, a déclaré le Pr Norbert Ifrah, président de l’INCa. Ce document a été conçu comme un outil de dialogue entre les femmes et leur médecin traitant ou gynécologue. »



Une information objective

Ce livret a été écrit à l’issue de la concertation citoyenne et scientifique lancée en 2015. Les femmes ayant participé à ces discussions avaient mis en en lumière un défaut d’information mais aussi une inégalité d’accès à l’information sur le territoire. Un manque de sensibilisation et de connaissance qui aurait nourri une certaine défiance autour du dépistage du cancer du sein.

De fait, depuis 2008, à peine la moitié des femmes invitées à réaliser une mammographie se rendent dans un centre de radiologie.

Pour l’INCa, apporter une information plus complète et plus neutre sur cet examen était une étape indispensable pour regagner la confiance des femmes, mais aussi « leur permettre de faire un choix éclairé », a expliqué le Dr Jérôme Viguier, directeur du pôle de santé publique de l’INCa. Alors dès la première page du livret, l’INCa joue franc jeu : « Comme tout acte médical, le dépistage a des bénéfices mais aussi des limites. Il est naturel que vous vous interrogiez à ce sujet. »