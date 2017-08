La peur de souffrir

La douleur ressentie lors de la mammographie freine également les femmes. 50 % l'évoquent et plus d’un tiers des femmes la redoutent.

Les traitements du cancer suscitent également l’angoisse des répondants, avec en tête la chimiothérapie et la chirurgie. Même les personnes qui ne sont pas touchées estiment que les conséquences sont bien plus négatives pour ces deux traitements. La quasi-totalité des sondés juge que ces options thérapeutiques ont un impact sur le bien-être psychologique, l’image corporelle ou encore le regard que l’on porte sur soi. La chimiothérapie est aussi perçue comme fatigante, pouvant entraîner des douleurs et des malaises.

En revanche, la perception de la radiothérapie et de l'hormonothérapie est plus positive. Ces traitements sont perçus comme des solutions plus innovantes, moins contraignantes et permettant d’aménager plus facilement le quotidien.

« Il est à noter que le cancer du sein est, pour beaucoup de femmes, fortement corrélé à un certain nombre de peurs liées à la notion de perte : perte de son intégrité physique, image dégradée de soi, de l’image sociale et du regard des autres, perte de la maîtrise de son corps, de ses capacités physiques, perte de ses capacités de séduction et perte éventuelle de la vie. Ces peurs jouent un rôle dans le dépistage, intégré comme savoir dans la prévention mais pas toujours effectué », soulève Danielle Rapoport, psychosociologue et analyste des modes de vie et de la consommation.

(1) Sondage réalisé chez 1 007 personnes de 18 ans et plus, dont 529 femmes. Les répondants comptaient 47 femmes atteintes d’un cancer du sein, et un grand nombre de participants ont eu un parent proche, une amie ou une collègue touché par cette maladie.