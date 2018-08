Hygiène : pourquoi se brosser la langue peut être dangereux pour la santé ?

Tout le monde sait qu’il est nécessaire de se brosser les dents deux à trois fois par jour pour éviter la formation de carie et la mauvaise haleine. Certains, bons élèves de l’hygiène bucco-dentaire, font même du zèle en se brossant la langue. Mais ce n’est pas vraiment une bonne idée.

La langue est auto-nettoyante

D’abord, la langue n’a pas besoin de nous pour se nettoyer, elle le fait très bien toute seule. En effet, une langue saine s’auto-nettoie grâce à la salive, que l’on déglutit ensuite entre mille et deux mille fois par jour. À noter qu’il est possible de se brosser la langue, notamment lorsque l’on manque de salive. À cause d’une maladie ou de la prise d’un médicament par exemple.

Quand une bouche manque de salive, la langue est couverte d’une matière blanchâtre. Vous pouvez alors la retirer. Mais avec douceur ! Les fans du brossage de langue, ou plus précisément du "raclage" de langue, puisqu’il s’agit du terme le plus approprié, agissent par souci d’hygiène c’est certain. Les marques de brosses à dents ont clamé pendant des années dans leurs pubs que la langue était un nid à bactéries. C’est vrai, mais une partie d’entre elles est utile !

Il ne faut pas éradiquer les bonnes bactéries

Premièrement, ces bactéries ne sont pas majoritairement responsables de la mauvaise haleine, ce sont les plaques dentaires qui le sont (et ce à 90%). De plus, pas moins de 700 espèces de bactéries grouillent dans la cavité buccale, et principalement sur la langue. Certaines sont dangereuses, mais d’autres nous aident à digérer, produisent des vitamines et évitent même la venue de bactéries étrangères (qui peuvent causer des maladies).

Il est donc important de les laisser tranquilles. Rien ne vaut donc la bonne vieille brosse à dents pour éviter la mauvaise haleine. Mais gare aux phénomènes de mode. Le dentifrice au charbon végétal, par exemple, pourrait définitivement abîmer l’émail des dents.