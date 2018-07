Des ingénieurs lyonnais inventent le brossage de dents en dix secondes : leur produit est déjà disponible

Il aura fallu trois ans de recherche et de développement à Benjamin Cohen pour créer la première Y-brush, une brosse à dents express. Disponible depuis une semaine sur pré-commande pour la somme de 85 euros, ce nouvel outil révolutionnaire (dont la livraison est prévue en avril 2019) permettrait de nous laver les dents en seulement dix secondes. Une idée qu'il doit à ses petits-cousins. "Comme tous les enfants, ils avaient du mal à faire le bon geste et ne tenaient pas plus d’une minute à se brosser les dents avant d’aller se coucher", explique-t-il.

Les Français se brossent les dents en moyenne 43 secondes

Ce même soir, il décide de se chronométrer et s'aperçoit qu'il ne tient pas non plus les deux minutes recommandées. "Les Français se brossent les dents en moyenne pendant 43 secondes [...] Notre Y-Brush, dont le fonctionnement est proche d’une brosse à dents électrique, se place sur les dents du haut puis du bas, comme un protège-dents. Elle est tapissée de poils en nylon, très fins, inclinés à 45 degrés, ce qui permet de nettoyer partout en profondeur". En forme de Y, la Y-brush est disponible en quatre tailles (pour enfants et adultes) : elle se positionne directement sur la dentition, nécessite 5 secondes pour nettoyer le haut et de nouveau 5 secondes pour le bas.

Bientôt une Y-Brush pour les personnes handicapées ?

Pour créer ce petit engin, Benjamin Cohen s'est associé à Christophe Cadot, un ingénieur de 29 ans. Tous deux sont allés sonder des chirurgiens-dentistes qui "ont tout de suite montré de l’intérêt" pour l'idée. Le produit a ensuite été testé pendant deux ans sur une réplique de mâchoire humaine. "Nous voulions vérifier son efficacité sur la plaque dentaire. Nous avons obtenu de très bons résultats", explique l’entrepreneur.

Puis le confort d'utilisation de la Y-brush a été testée sur une centaine de volontaires. Selon les résultats, cette brosse à dent ultra-moderne retirerait 15 % de plaque dentaire en plus que lors d'un brossage de dent traditionnel de 2 minutes. Un autre modèle à destination des personnes incapables de se brosser les dents seules (handicapées, âgées...) sera mis sur le marché dans les prochains mois. "Nous prévoyons une croissance rapide sur le marché français et international", conclut Benjamin Cohen.