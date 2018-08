Canicule : attention aux infections urinaires pendant la grossesse

En cas de canicule, on le sait, il faut boire beaucoup d’eau. Au moins 1,5 litre par jour. C’est recommandé pour tout le monde, mais surtout pour les personnes considérées comme fragiles : personnes âgées, nourrissons, personnes en situation de handicap, et femmes enceintes.

La grossesse masque les symptômes

Pendant la grossesse, les femmes urinent plus souvent que d’habitude. Problème, il s’agit d’un des principaux symptômes de l’infection urinaire. Pour l’éviter, il faut boire plus que jamais en période de canicule. Si l’infection n’est pas traitée à temps, des germes peuvent s’installer. Et là, il y a danger. Les reins peuvent s’infecter et provoquer un accouchement prématuré selon le Dr Thierry Harvey, chef de service de la maternité des Diaconesses à Paris, interrogé par Franceinfo. Il faut donc surveiller l’apparition de fièvre, mais aussi de douleurs en bas du dos à droite. Car généralement l’utérus appuie plus sur le coté droit et par conséquent sur le rein droit.

Attention aussi au coup de chaud !

Une exposition trop longue à des températures élevées, comme on a connu ces dernières semaines en France peut aussi causer de l’hyperthermie, communément appelée "coup de chaleur". Maux de tête, nausées, vomissements, troubles du comportement et grande fatigue. Tout cela parce que le corps n’arrive plus à réguler seul sa température. Elle devient alors trop élevée, en partie à cause d’un manque d’eau. Et le coeur s’emballe. Il y a donc aussi danger maximal pour les personnes en insuffisance cardiaque.

Que faire pour l’éviter ?

Voici quelques conseils à appliquer en période de canicule : d’abord boire beaucoup d’eau et éviter le café, le thé ou encore l’alcool. Rester au maximum à l’ombre et ne pas s’exposer aux heures les plus chaudes, entre 12h et 16h. Prendre des douches très régulièrement, mais pas froides ! Il faut éviter le choc thermique. Privilégier les douches tièdes. Si vous avez du mal à dormir quand il fait trop chaud, sachez que laisser le ventilateur allumé peut vous faire tomber malade. Évitez aussi les activités trop physiques.