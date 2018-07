Canicule : pourquoi dormir avec un ventilateur est-il mauvais pour la santé ?

Allergies, asthme, rhume, bronchite, irritations, douleurs musculaires... Si dormir avec un ventilateur demeure essentiel en période de fortes chaleurs, ses méfaits sur la santé sont multiples. Interrogé sur le sujet par le Sleep Advisor Magazine, le docteur Mark Reddick explique que "lorsqu'un ventilateur fait circuler l'air dans la pièce, des poussières et des pollens pénètrent dans vos sinus. Si vous êtes sujet aux allergies, à l’asthme et au rhume des foins, cela pourrait provoquer beaucoup de problèmes". En témoigne la poussière qui se dépose sur les hélices lorsque le ventilateur reste éteint un moment.

Maux de tête, sinusite, irritations

Autre problème du ventilateur : il a tendance à assécher la peau, la gorge, les yeux et les voies nasales, surtout s'il est orienté directement vers le lit. Le médecin rappelle en effet que certaines personnes dorment les yeux ou la bouche légèrement ouverts. Il peut alors provoquer des irritations et des rougeurs, ainsi que des maux de tête ou une sinusite. "La diffusion constante d'air sec pourrait affecter vos sinus. Si la sécheresse est vraiment extrême, votre corps pourrait alors produire plus de mucus pour essayer de les soulager. Vous allez ainsi vous retrouver avec le nez bouché et des maux de tête", déplore Mark Reddick.

Cela peut être également problématique si l’on dort par exemple avec des lentilles de contact. L’idéal ? Les retirer avant d’aller au lit et garder sur sa table de chevet un verre d’eau au cas où l’on serait déshydraté.

Enfin, révèle le médecin, en brassant l’air frais en continu, le ventilateur peut contracter les muscles et occasionner des crampes. Cependant, si l’on n’est pas sujet aux allergies ou à l’asthme, rien ne nous interdit toutefois de nous endormir avec le ventilateur allumé. Si le ventilateur possède une minuterie, l’activer pour qu’il s’éteigne automatiquement quelques heures après que l’on se soit endormi est idéal, afin de ne pas passer la nuit entière dans un courant d'air.

Le danger des ventilateurs pour les personnes âgées

En 2016, des chercheurs de l'University of Texas Southwestern Center (Etats-Unis) ont dénoncé le danger des ventilateurs électriques. Trois hommes et six femmes âgés d'environ 68 ans avaient été invités à rester dans une chambre à une température de 42°C habillés légèrement. Publiée sur Science Daily, leur étude avait démontré que l'air ventilé augmentait la température corporelle et le rythme cardiaque des personnes âgées, notamment parce qu'elles transpirent moins que les plus jeunes.

Comment aménager votre chambre pour bien dormir ?

Pour rappel, sachez que la température idéale d'une chambre doit être comprise entre 16 et 18 degrés pour bien dormir. Evitez également de consommer de l'alcool ou des boissons chaudes avant de vous coucher. Au besoin, prenez une douche fraîche ou munissez vous d'une bombe vaporisante pour vous rafraichir durant la nuit.

L'aménagement de votre chambre est également très important. Choisissez d’abord une couleur froide pour les murs - le bleu ou le vert - qui ont des propriétés apaisantes. Evitez les miroirs, les angles acérés, les objets pointus ou les surfaces très lisses. La Terre est d’ailleurs entourée d’un réseau de rayonnements électromagnétiques comme un ballon dans un filet. Il faut, paraît-il, ne pas dormir trop longtemps à l’endroit où les lignes se croisent. Changez donc votre lit de place tous les deux ans ou faites appel à un géobiologue pour déterminer l’emplacement idéal de votre lit.

Ne mettez pas de télévision dans votre chambre, mais si c’est le cas, évitez les spectacles violents ou déprimants. Préférez la radio qui vous permettra une relaxation indispensable pour évacuer la tension et chasser le stress. Pour y parvenir, respirez profondément en utilisant les muscles de votre ventre. De grandes respirations aident à se détendre et à s’endormir.