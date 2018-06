Pollution de l'air : l’exposition pendant la grossesse présente un risque pour le foetus

La pollution atmosphérique, et en particulier celle au dioxyde d’azote affecte la santé des enfants avant même qu’ils ne soient venus au monde. C’est ce que met en lumière une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Inserm, du CNRS et de l’Université Grenoble Alpes. Regroupés au sein de l’Institut pour l’avancée des biosciences, les chercheurs ont analysé les conséquences d’une exposition à la pollution de l’air in utero et en sont venus à la conclusion que celle-ci était associée à des modifications épigénétiques au niveau du placenta. Ce qui peut présenter un risque pour le fœtus.

Des modifications épigénétiques liées à la pollution

Plusieurs études avaient déjà pointé les conséquences délétères de la pollution atmosphérique sur la santé de la mère et celle son futur enfant : risque de pré-éclampsie chez la femme enceinte, petit poids du bébé à la naissance, fonctionnement dégradé de ses poumons, troubles neuro-développementaux ou encore risque d’hypertension artérielle sont autant de séquelles pointées par différents travaux scientifiques. L’équipe de chercheurs français a analysé les mécanismes expliquant l’effet des polluants de l’air sur le développement du fœtus et en ont conclu qu’ils pourraient passer par une altération du placenta.

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont mené une étude auprès de 668 mères et leurs enfants. Les femmes ont été recrutées dans les Centres hospitalo-universitaires de Nancy et de Poitiers entre 2003 et 2006. Les scientifiques ont pu observer que les mères les plus exposées au dioxyde d’azote (gaz issu des processus de combustions automobiles, industrielles et thermiques) pendant leur grossesse présentaient une modification épigénétique sur le gène ADORA2B. "Des défauts dans l’expression de ce gène ont été associés dans d’autres études à la pré-éclampsie, une maladie de la grossesse fréquente et grave si elle n’est pas prise en charge" explique Johanna Lepeule, chercheuse à l'Inserm. Les niveaux d’exposition moyens dans la population étudiée étaient inférieurs à la limite annuelle fixée par la directive de l’Union européenne sur la qualité de l’air (40 mg/m3 pour le dioxyde d’azote).

Les résultats mis en évidence par l’étude confirment ainsi une partie de l’hypothèse selon laquelle les expositions prénatales aux polluants de l’air, à des niveaux communément retrouvés en Europe et en France, pourraient avoir des effets néfastes sur la santé de la femme enceinte et de l’enfant à naître.

La pollution modifie l'ADN des bébés avant leur naissance

Ce n’est pas la première fois que des chercheurs pointent les modifications épigénétiques induites par la pollution atmosphérique.

Comme le révélait une autre étude en janvier dernier, la pollution affecterait également l'ADN des bébés avant leur naissance. Publiée dans Environment International, cette recherche consistait à examiner l'ADN du sang du cordon ombilical des nouveau-nés nés à Tongliang, en Chine, avant et après la fermeture d'une centrale au charbon en 2004.

Les chercheurs ont observé que les bébés nés avant la fermeture de l'usine avaient des télomères plus courts que ceux nés après sa fermeture. Les télomères sont une section spécialisée et essentielle de l'ADN qui permet de copier fidèlement les chromosomes. Finalement, les télomères raccourcis conduisent les copies à être moins fidèles et cela aurait un lien avec le vieillissement, le cancer, les maladies cardiovasculaires, le déclin cognitif et même la mort prématurée.