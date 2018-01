Charbon, pollution

La pollution de l'air altère l’ADN des bébés même avant leur naissance

Même protégé par le ventre de sa mère, un bébé souffre de la pollution. L’ADN des cellules du sang du cordon ombilical est altéré avec un « raccourcissement des télomères », une anomalie des chromosomes, qui semble directement liée à la pollution de l’air par la combustion du charbon.

La pollution de l'air est responsable de 5,5 millions des 9 millions de décès causés par la pollution chaque année, ce qui en fait la principale cause de mortalité par pollution dans le monde.

Mais, désormais, les chercheurs ont commencé à comprendre les terribles effets de la pollution de l'air sur les bébés exposés dans l'utérus. Une étude récente, publiée dans Environment International, a examiné l'ADN du sang du cordon ombilical des nouveau-nés nés à Tongliang, en Chine, avant et après la fermeture d'une centrale au charbon en 2004. Plusieurs constatations suggèrent que la pollution a affecté l’ADN des enfants.

Télomères raccourcis et ADN modifié

L'équipe a observé que les bébés nés avant la fermeture de l'usine avaient des télomères plus courts que ceux nés plus tard, après la fermeture de la centrale au charbon.

Les télomères sont une section spécialisée et essentielle de l'ADN qui permet de copier fidèlement les chromosomes. Finalement, les télomères raccourcis conduisent les copies à être moins fidèles et cela a été lié au vieillissement, au cancer, aux maladies cardiovasculaires, au déclin cognitif et même à la mort prématurée.

La combustion du charbon mauvaise pour la santé

« La 2ème vague d’analyses prouve que la fermeture de cette centrale électrique au charbon était bénéfique pour la santé et le bien-être futur des nouveau-nés », confirme le professeur Frederica Perera, directrice du Centre pour la santé environnementale des enfants de Colombie.

« Le rôle des centrales au charbon dans la production de fumées toxiques est indéniable et il est important de s'attaquer à ce danger environnemental pour protéger notre santé et la santé des générations futures », conclut le professeur.