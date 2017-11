Congrès The American Society of Nephrology

Pollution : les particules fines responsables de maladies rénales

Selon une étude présentée cette semaine lors du congrès de l'ASN, plus de 10 millions de cas d'insuffisance rénale par an seraient directement imputables aux particules fines.

Alors que la COP23 sera inaugurée ce lundi 06 novembre à Bonn (Allemagne), l'urgence climatique et sanitaire est plus que jamais au coeur des débats. Selon une récente étude américaine présentée dans le cadre du congrès de l'American Society of Nephrology (ASN) qui s'est tenu cette semaine à la Nouvelle-Orléans (États-Unis), plus de 10,7 millions cas de maladies rénales par an seraient directement imputables aux particules fines. Benjamin Bowe, chercheur au centre d'épidémiologie clinique du système de santé VA (Saint Louis) et auteur principal de l'étude,avait précédemment démontré une association entre l'augmentation des niveaux de particules fines et le risque de développer une insuffisance rénale chronique (IRC).

Dans ces nouveaux travaux, les chercheurs ont utilisé des données épidémiologiques de la charge mondiale de morbidité pour étudier le lien le taux l'IRC attribuable à la pollution de l'air. Ils ont également croisé des données prenant en compte les années de vie des patient avec la maladie rénale, ainsi les risques de décès précoces attribuables à l'IRC. Au vu des résultats, les auteurs de l'étude suggèrent que le taux de prévalence d'IRC varie considérablement selon la géographie, avec des valeurs plus élevées en Amérique centrale et en Asie du Sud. "La pollution de l'air pourrait expliquer au moins en partie l'augmentation de l'incidence d'IRC d'origine inconnue dans de nombreuses régions du monde, ainsi que l'augmentation de la néphropathie mésoaméricaine au Mexique et en Amérique centrale", a souligné Benjamin Bowe.

Mystérieuse épidémie d'insuffisance rénale qui touche certains pays d'Amérique Centrale comme le Salvador, le Costa Rica et le Nicaragua, la néphropathie mésoaméricaine, a fait 2800 décès entre 2004 et 2009, rapporte l'OMS. Au Salvador, c'est désormais la deuxième cause de décès chez les hommes. La néphropathie mésoaméricaine touche principalement les coupeurs de canne à sucre.