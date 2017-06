La lutte contre les poux

Le vétérinaire a aussi mis en place un traitement afin de limiter la présence des poux sur les œufs et les poules pondeuses. Il devrait rapidement prendre effet. Mais là encore, les effets sur la santé humaine sont inexistants. Une forte invasion de poux ralentit la ponte, réduire la qualité des œufs et peut provoque une anémie des oiseaux.

Malgré ces résultats, l’association L214 maintient sa plainte contre l’élevage de poules vendéen. Elle accuse l’éleveur de « maltraitance et non-respect de la réglementation », notamment sur les aires de picotage et de grattage. Dans un communiqué, l’association précise que le contrôle sanitaire n’a pas statué à ce sujet. Panzani, de son côté, s'est engagé à ne plus utiliser d'oeufs issus de poules élevées en cage.