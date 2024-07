Zinc : un élément essentiel au bon fonctionnement de l'organisme

Zinc : COMPRENDRE

Des mots pour les maux Le zinc est un oligo-élément essentiel au bon fonctionnement de l'organisme. Un oligo-élément est un petit nutriment minéral présent dans le corps en toute petite quantité. Le terme grec « oligos » signifie « peu abondant ». On peut aussi parler de sel minéral ou d'élément trace. La carence en zinc correspond à une quantité insuffisante de cet oligo-élément dans l'organisme.

Qu'est que le zinc ?

Le zinc est un oligo-élément essentiel au bon fonctionnement de l'organisme. Il s'agit du deuxième oligo-élément le plus abondant dans le corps, derrière le fer.

Quel est le rôle du zinc dans l'organisme ?

Le zinc a de nombreuses fonctions dans l'organisme. Il participe à la croissance et à la multiplication des cellules et protège contre le vieillissement cellulaire. Il joue également un rôle dans la stimulation des défenses immunitaires, la régulation des hormones, le fonctionnement du cerveau et des os et la cicatrisation. Il est aussi utile au goût et à la vision. Il est aussi un élément essentiel pour maintenir la peau, les ongles et les cheveux en bonne santé.

Quels sont les besoins journaliers en zinc ?

Comme tout autre oligo-élément, le zinc ne peut pas être fabriqué par le corps, il doit donc être fourni par l'alimentation. L'apport journalier recommandé est de 9 à 12 mg par jour pour les adultes en bonne santé. Les apports nécessaires sont plus importants chez les personnes âgées ainsi qu'en cas de grossesse, d'allaitement, de régime végétarien ou végétalien et dans certaines situations pathologiques (grands brûlés, maladies intestinales, infections graves, obésité... )

Quelles sont les causes d'une carence en zinc ?

En France, comme dans les autres pays industrialisés, les carences en zinc sont très rares lorsqu'on est en bonne santé et que l'on a une alimentation équilibrée. Mais dans certaines situations, des carences peuvent survenir.

Il peut s'agir de situations physiologiques à risque comme c'est le cas pour les femmes enceintes ou allaitantes et les jeunes enfants en pleine croissance. Certains modes de vie exposent aussi au risque de carence en zinc : les personnes âgées vivant en institution en raison du risque de dénutrition ou les personnes végétariennes ou végétaliennes.

Enfin certaines maladies peuvent être responsables d'une carence en zinc. Parmi elles, on trouve les pathologies provoquant des malabsorptions (maladie cœliaque ou maladie de Crohn par exemple), l'insuffisance rénale chronique, les insuffisances hépatiques, l'alcoolisme ou encore des situations pathologiques aiguës stressant l'organisme comme une grave brûlure ou une infection sévère.

Il existe aussi une maladie génétique rare, appelée acrodermatite entéropathique dont l'un des symptômes - parmi de nombreux autres - est une carence chronique en zinc. Enfin, la prise de certains médicaments peut aussi entraîner une carence en zinc. C'est le cas de deux classes médicamenteuses, appelées IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion) et ARA II (antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II) utilisées pour la prise en charge de l'hypertension artérielle, de l'insuffisance rénale et de maladies cardiaques.

Quels sont les signes d'une carence en zinc ?

Une carence en zinc peut se présenter sous de multiples aspects. Elle peut être à l'origine d'une immunodépression se traduisant par une plus grande sensibilité aux infections, une altération de la peau et des problèmes de cicatrisation, des troubles intestinaux (diarrhées par exemple) et une perte d'appétit, des troubles psychiques, une infertilité, ou encore des troubles de la vision et du goût. Chez l'enfant, la carence peut aussi être provoquer un retard de croissance et chez la femme enceinte, elle augmente le risque de complications au cours de la grossesse.