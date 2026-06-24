A-t-on trouvé la recette magique pour endormir un bébé ?

Mieux qu’une berceuse, une musique adaptée aux nourrissons serait particulièrement efficace pour les endormir. Dans The Mainichi, un média japonais, Mutsutoshi Muraoka, directeur de laboratoire, explique comment une de ses créations sonores a fait le buzz, dans le pays mais également au-delà. Il a créé trois morceaux de musique, spécialement conçus pour faciliter l’endormissement des nourrissons. Plus de 350.000 personnes ont déjà consulté le site internet du laboratoire et près de quatre millions ont écouté le morceau sur le réseau social X.

Bébés : une musique basée sur des bruits roses pour les aider à trouver le sommeil

Disponibles gratuitement sur le site internet du laboratoire, l’institut japonais Chiba Onken, elles combinent des sons aigus et des bruits roses. Comme le souligne la clinique du sommeil, il s’agit de sonorités plus douces que les bruits blancs (aspirateur, ventilateur, etc). "On le compare souvent à la pluie, à une chute d’eau ou même au bruissement de feuilles, indique le site. C’est aussi un bruit naturellement présent, contrairement au bruit blanc." Mutsutoshi Muraoka estime que cela peut aussi ressembler au son de la respiration d’un parent, rassurant pour le bébé.

Aider les parents en détresse face au sommeil de leur enfant

À l’origine, ce spécialiste s’occupe plutôt d’étudier des sons que d’en créer. Son institut est spécialisé dans l’analyse des audios pour le système judiciaire japonais : ces fichiers sont ensuite utilisés comme preuves dans des affaires, comme des homicides, des accidents de la route ou parfois de la maltraitance infantile. L’idée de créer une musique capable d’aider les plus jeunes à s’endormir est né d’un constat lors de ces examens. "L'institut a été confronté, dans le cadre de ses missions d'expertise judiciaire, à des cas de maltraitance infantile liés au stress, à la dépression ou à l'épuisement nerveux des parents", souligne le média japonais. Mutsutoshi Muraoka a eu envie de trouver une solution pour aider les parents en difficulté. Pour créer sa musique, il s’est appuyé sur les résultats de différentes études sur le sommeil et les sons.

Sommeil des bébés : des besoins importants jusqu’à six ans

"Je souhaite venir en aide aux parents ainsi qu'au personnel des crèches, qui ont besoin ne serait-ce que de trente minutes de repos", confie-t-il à The Mainichi. Sur son site, le laboratoire prévient toutefois que rien ne garantit que cela fonctionne pour tous les bébés. Selon l’Assurance Maladie, un bébé dort entre 16 et 17 heures par jour, de sa naissance à ses six mois, puis 13 heures par jour jusqu’à ses trois ans et 12 heures jusqu’à ses six ans.