Quand papa fume, l’enfant vapote davantage

Les comportements des parents influencent les enfants. Dans une étude parue dans Drug and Alcohol Dependence, des chercheurs démontrent que les adolescents sont plus susceptibles de vapoter si leur père fume. D’après leurs résultats, le comportement des pères semble avoir plus d’influence que celui des mères.

Tabac : comment le comportement des parents influence les adolescents ?

"Avec une exposition répétée, les adolescents développent des attitudes favorables à la substance, ce qui se traduit par des comportements de tabagisme et de vapotage", explique Alex Mason, professeur à l’Université du Nebraska-Lincoln. Le directeur de l’étude et ses équipes ont suivi 230 enfants de la maternelle à l’adolescence. Leur objectif était de comprendre comment une exposition répétée aux comportements liés au tabagisme dans la sphère familiale affecte les comportements ultérieurs en matière de tabagisme et de vapotage chez les adolescents.

Ils ont travaillé à partir d’auto-évaluations portant sur les habitudes tabagiques des parents pendant la petite enfance. Puis ils ont ensuite évalué les attitudes et les opinions des adolescents concernant la cigarette et des appareils de vapotage et de leur utilisation. "Les résultats montrent que l’exposition cumulative au tabagisme parental au fil du temps augmente considérablement la probabilité que les adolescents voient le tabagisme et le vapotage plus favorablement et adoptent eux-mêmes ces comportements", décrivent les auteurs.

Cigarette électronique : son utilisation chez les adolescents peut être liée au tabagisme du père

Les chercheurs ont également découvert que le tabagisme du père était lié de manière plus significative aux attitudes des adolescents et à leur utilisation de la cigarette et de l’e-cigarette. "Je pense que notre intuition initiale aurait été que les mères, plus susceptibles d’être associées au soin, et à travers l’exposition prénatale, auraient plus d'effet, précise Alex Mason. Le rôle du père semble être plus important : les enfants observent le tabagisme de leur père et sont influencés par les attitudes de leur père." Selon lui, les études sur l'alcool présentent des conclusions similaire : la consommation d'alcool paternelle exerçant une plus grande influence sur la consommation future des enfants.

Pour ce spécialiste, cette étude montre qu'une intervention familiale précoce est "nécessaire pour empêcher les enfants de devenir des consommateurs de nicotine et de produits du tabac". Il recommande aux parents, fumeurs ou vapoteurs, d’éviter de le faire en présence d’enfants. Alex Mason rappelle que la science a encore peu de recul sur le vapotage. "Nous comprenons très peu quelles sont les conséquences de cela sur le développement du cerveau, alerte-t-il. C'est une sorte d'expérience absurde concernant la santé de nos enfants."