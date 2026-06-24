Herpès génital : bientôt un vaccin ?

L’herpès génital pourrait être évité grâce à un vaccin. Une équipe de l’université de médecine de Yale a mis au point une méthode en deux temps pour prévenir l’infection par le virus. Dans Science Immunology, ces chercheurs expliquent que la méthode a été efficace chez les souris.

Herpès génital : un vaccin en deux temps

Cette technique innovante consiste à réaliser une injection intramusculaire dans un premier temps, comme celle utilisée pour le vaccin contre la grippe, puis, d’introduire des nanoparticules dans le vagin, site de l'infection par le virus de l’herpès chez la femme. Les auteurs expliquent que la première étape permet de préparer le système immunitaire et que le traitement localisé "attire" l'activité immunitaire directement sur le lieu de l’infection. "Nos expériences précliniques ont démontré que cette approche permet de recruter en toute sécurité les cellules immunitaires adéquates au bon endroit afin de générer une immunité protectrice", explique Akiko Iwasaki, professeure d’immunobiologie à la faculté de médecine de Yale et autrice principale de l’étude.

Aujourd’hui, la vaccination contre l’herpès est confrontée à certaines limites. Les injections par voie intramusculaire ne permettent pas de générer des populations de cellules immunitaires robustes, ni de produire des anticorps contre le virus de l’herpès au niveau de la muqueuse vaginale. "Ceci limite l’efficacité de la réponse immunitaire contre le virus", indiquent les auteurs. Ils ont testé différentes méthodes, notamment l’introduction de chimiokines, des protéines capables de diriger les cellules immunitaires, dans le vagin pour y établir une immunité ou une molécule d’ADN capable de stimuler le système immunitaire. Aucune d’elles n’a permis de créer une immunité suffisante. "Nous avions deux stratégies très prometteuses au laboratoire, mais chacune présentait des inconvénients, poursuit Sachin Bhagchandani, co-auteur principal de l'étude. Nous avons donc entrepris de formuler une particule capable de pallier ces inconvénients." Ces nanoparticules combinent un fragment d'ADN immunostimulant et une chimiokine.

Un vaccin contre l'herpès génital efficace chez la souris

L’efficacité de la double méthode a été testée sur des souris femelles. Elles ont d’abord été vaccinées contre l'herpès par voie intramusculaire, puis les chercheurs leur ont administré les nanoparticules. "Exposées à l'herpès, les souris ayant reçu le traitement combiné se sont révélées très résistantes à l'infection : 80 % d'entre elles n'ont présenté aucun signe de maladie pendant six mois, contre seulement 40 % pour les souris ayant reçu l'injection intramusculaire seule", observent les auteurs. Ils travaillent actuellement sur une adaptation de cette méthode chez l’humain. Cela pourrait prendre la forme d’un suppositoire vaginal, et potentiellement d’une administration nasale chez l’homme.

Des essais cliniques seront un jour réalisés dans l’espoir de pouvoir développer un vaccin. "Une grande partie de la souffrance endurée par les patients n'est pas seulement physique ; elle est aussi mentale et sociale, souligne Akiko Iwasaki. Mais la personne n’est pas responsable de l’avoir contracté. Pourtant, cela s’accompagne d’une forte stigmatisation. Nous espérons que ce type de stratégie permettra de prévenir des maladies qui affectent profondément les gens." Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, au moins une personne par seconde, soit 42 millions de personnes par an, contracte un herpès génital.