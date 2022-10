Herpès génital : quels signes doivent alerter ?

L'ESSENTIEL 20 % de la population sexuellement active en France serait infectée par le virus herpès simplex de type 1 ou 2 provoquant l'herpès génital. Les personnes âgées de 25 à 35 ans sont les plus touchées.

Aucun traitement n'existe pour guérir de cette maladie sexuellement transmissible. Il existe néanmoins des médicaments pour atténuer la fréquence et la gravité des symptômes lors des poussées.

“Près de 500 millions de personnes dans le monde sont atteintes d’herpès génital, et plusieurs milliards ont une infection orale due au virus de l’herpès”, avance l’Organisation mondiale de la santé dans un communiqué en mai 2020. Comment se transmet ce virus ? Quels signes doivent alerter d’une infection ? La rédaction vous répond.

Comment se transmet l’herpès génital ?

L’herpès génital est une maladie sexuellement transmissible provoquée par le virus herpès simplex de type 1 (HSV1, plus souvent responsable des boutons de fièvre sur les lèvres et des lésions de la cornée) ou de type 2 (HSV2, habituellement responsable de l’herpès génital). “Cette infection virale très contagieuse se transmet par contact direct avec des lésions ou parfois avec la zone affectée quand il n’y a aucune lésion”, détaille le Manuel médical MSD. Une fois la personne infectée, elle l’est pour la vie. En effet, les traitements peuvent réduire la fréquence et l’intensité des symptômes mais ne peuvent pas guérir l’infection. Seule solution : la prévention.

“La contamination par le virus de l'herpès ne s'effectue que par un contact direct et intime entre deux personnes car ce virus est fragile, précise l’Assurance maladie. Il n'existe donc pas de risque de transmission indirecte dans les piscines, les saunas ou par le siège des toilettes.” Néanmoins, la transmission du virus peut se faire lors de :

relations sexuelles orales : au contact de la bouche avec la vulve, le vagin ou le pénis ;

relations vaginales : pénétration du pénis dans le vagin ;

relations anales : pénétration du pénis dans l’anus ;

contacts entre les organes génitaux des différents partenaires ;

partage de jouets sexuels.

Une mère infectée par le virus peut également le transmettre à son enfant pendant la grossesse ou au moment de l’accouchement. La prévention passe alors par un traitement antiviral de la mère et, éventuellement, un accouchement par césarienne pour que le nouveau-né n’entre pas en contact avec des lésions d’herpès.

MST : quels sont les symptômes de cette maladie ?

En France, 20 % de la population sexuellement active serait infectée, et particulièrement les personnes âgées de 25 à 35 ans. Une fois la personne contaminée, on parle de primo-infection herpétique génitale. Il est possible qu’aucun signe n'apparaisse tout de suite, mais cette phase peut également entraîner des symptômes sévères “avec de multiples vésicules douloureuses au niveau génital et/ou anal”, explique le MSD. Chez la femme, des vésicules internes peuvent se développer dans le vagin ou le col de l’utérus.

Cette première poussée d’herpès survient en moyenne quatre à sept jours après l’infection. Ces cloques peuvent s’accompagner de plusieurs autres symptômes tels que :

une fièvre avec une sensation générale de malaise, des courbatures et des maux de tête ;

des brûlures et/ou une difficultés à uriner ;

une constipation.

Certaines personnes peuvent ensuite avoir plusieurs poussées par an alors que d’autres n’en auront que quelques-unes dans leur vie. D’autres symptômes peuvent accompagner ces poussées récidivantes : des picotements, une gêne, des démangeaisons ou des douleurs dans l’aine quelques heures ou jours précédant l’éruption vésiculeuse, ainsi que des douleurs musculaires.

Sans traitement, ces poussées peuvent durer une dizaine de jours. En cas de symptômes, il faut donc consulter un professionnel de santé qui sera à même de fournir des médicaments. “Les antiviraux utilisés dans le traitement de l’herpès génital sont l’aciclovir, le valaciclovir et le famciclovir”, relate le MSD.

Poussée d’herpès : 5 facteurs qui favorisent son apparition

“Une fois contracté, le virus de l'herpès chemine dans les nerfs sensitifs correspondant au territoire infecté et se loge dans un ganglion nerveux où il reste "endormi". Il devient latent pour une période allant de quelques semaines à plusieurs années, voire définitivement”, explique l’Assurance maladie. En général, le virus réapparaît périodiquement : il se multiplie, longe les nerfs et revient coloniser la peau et les muqueuses initialement infectées “en provoquant des lésions beaucoup moins étendues mais volontiers récidivantes”.

Certains facteurs peuvent favoriser ces poussées d’herpès génital comme le stress, la fatigue, une autre infection, une baisse des défenses immunitaires ou encore un changement hormonal (pendant les règles, par exemple).