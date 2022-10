VIH, herpès : un lubrifiant à base de mucus de vache pourrait protéger contre ces IST

L'ESSENTIEL Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus d’un million de nouveaux cas d’IST sont recensés chaque jour dans le monde.

Les préservatifs sont l'une des méthodes de protection les plus efficaces.

Et si la lutte contre le VIH passait par les vaches ? Une étude récemment publiée dans Advanced Science montre que le mucus des bovins offre une protection contre l’infection par le virus responsable du sida et contre l’herpès. Des tests en laboratoire prouvent qu’un lubrifiant à base de mucus de vache est efficace à 70 % contre le VIH et à 80 % contre l’herpès.

Le mucus, une substance antivirale naturelle

Le mucus est le liquide produit par les muqueuses, il sert parfois de filtre à l’organisme en présence de poussière ou de fumée, par exemple. "Le mucus est un gel auto-cicatrisant, qui (…) offre une protection contre les virus en se liant aux virus plus petits que la taille des mailles du gel et en les éliminant de la surface muqueuse par renouvellement actif du mucus", ajoutent les auteurs de cette étude, des chercheurs de l’Institut royal de technologie de Stockholm. La protéine mucine est l’un des principaux composés de cette substance, et est connue pour ses propriétés antivirales. La mucine de vache partage des propriétés similaires et est utilisée, en version purifiée, pour fabriquer des hydrogels.

Le gel lubrifiant à base de mucus testé en laboratoire sur des cellules humaines

Les scientifiques suédois ont voulu tester son efficacité dans la prévention des infections sexuellement transmissibles (IST). Ils ont extrait du mucus des glandes salivaires de bovins, qu’ils ont transformé en gel lubrifiant. Dans un essai en laboratoire, ils ont exposés des cellules épithéliales humaines, celles qui recouvrent les tissus internes et externes, au VIH : préalablement, la moitié des cellules avait été traitée avec le gel. 100 % des cellules non-exposées au lubrifiant ont été infectées par le VIH, contre seulement 30 % de celles l’ayant reçu. Pour l'herpès, les résultats étaient proches : toutes les cellules exposées au virus, sans avoir été protégées par le gel, ont été infectées, contre seulement 20 % des autres.

Comment expliquer l’efficacité de ce lubrifiant à base de mucus bovin ?

"La complexité naturelle des molécules de mucine est la raison pour laquelle le gel synthétique est si efficace pour arrêter le VIH et l'herpès, sans risque d'effets secondaires ou de développement de résistance comme avec d'autres composés antiviraux, estime Hongji Yan, chercheur en biomatériaux et auteur principal de cette étude. De telles propriétés seraient difficiles à obtenir avec un polymère fabriqué à partir de zéro." Les protéines de mucine présentes dans le gel peuvent aussi ralentir l’activation des cellules immunitaires, l’une des causes de la réplication du VIH dans l’organisme en cas d’infection. Les auteurs espèrent que ce gel pourra aider à freiner la propagation des infections sexuellement transmissibles. Selon eux, il pourrait offrir une protection aux personnes ne pouvant pas utiliser de préservatif, ou fournir une alternative en cas de défaillance de celui-ci.