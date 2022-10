Bientôt un traitement contre la Covid-19 ?

L'ESSENTIEL Actuellement, il y a 100 % de Omicron parmi les virus séquencés.

Selon Santé publique France, au 26 septembre 2022, il y a eu 3.609 hospitalisations pour cause de Covid-19 sur les sept derniers jours.

Au 30 septembre 2022, plus de 48.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures, soit une hausse de 28,6 % en sept jours, selon Santé publique France. Mais pour lutter contre ce virus, des chercheurs ont peut-être trouvé un nouveau traitement.

Le NMT5, un médicament contre la Covid-19

Il s’agit du NMT5, une molécule antigrippale qui agirait également sur les maladies neurologiques et désormais aussi contre la Covid-19. Selon les chercheurs de l'Institut de recherche Scripps, centre de recherche biomédicale installé en Californie, aux Etats-Unis, celle-ci pourrait affecter le virus du SRAS-CoV-2 pour qu’il se retourne contre lui-même. Leurs travaux ont été publiés ce jeudi 29 septembre dans la revue Nature chemical biology.

"Le médicament, NMT5, décrit dans Nature Chemical Biology le 29 septembre 2022, recouvre le SRAS-CoV-2 de produits chimiques qui peuvent altérer temporairement le récepteur ACE2 humain, la molécule sur laquelle le virus se verrouille normalement pour infecter les cellules, peut-on lire sur le communiqué de presse du Scripps. Cela signifie que lorsque le virus est proche, son chemin dans les cellules humaines via le récepteur ACE2 est bloqué; en l'absence du virus, cependant, ACE2 peut fonctionner comme d'habitude".

En effet, d’après leurs expériences, l’équipe de scientifiques a découvert que NMT5 pouvait reconnaître et se fixer à la surface du SRAS-CoV-2 et il pouvait aussi modifier chimiquement le récepteur ACE2. "Ce qui est bien avec ce médicament, c'est que nous retournons le virus contre lui-même, explique Stuart Lipton, auteur principal de l’étude. Cela ne fait que réduire la disponibilité de ACE2 localement lorsque le virus arrive”. Et d’ajouter “Il n'annule pas toutes les fonctions de ACE2 ailleurs dans le corps”. Ainsi, dans l’organisme, ACE2 continue de fonctionner normalement.

NMT5, un meilleur traitement contre la Covid-19 que les antiviraux

Actuellement, les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) conseillent de traiter la Covid-19 avec une combinaison de médicaments antiviraux. Mais cela a deux principaux défauts. Tout d’abord, cela ne concerne que les patients atteints de formes bénignes et modérées de la Covid-19 mais qui sont plus à risque d’hospitalisation. Ensuite, selon les auteurs, ces médicaments agissent en bloquant directement une partie d'un virus. À force de les utiliser, le virus peut donc développer une résistance aux traitements antiviraux.

Ainsi, ils pensent que NMT5 est une meilleure solution car il pourrait être efficace plus longtemps et également contre les différents variants de la Covid-19. Pour l’instant, leurs résultats n’ont été confirmés que sur des animaux, mais ils envisagent prochainement de tester ce traitement sur des humains.