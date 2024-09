Comment la confiance en soi des parents influence le développement de l'enfant ?

Tous les parents ressentent des doutes sur leurs capacités à élever leur enfant. Il est donc naturel de se demander parfois si l’on fait bien les choses. Toutefois, la confiance en ses compétences en tant que parent est l'une des clés pour élever un enfant sereinement.

Être un modèle pour son enfant

La manière dont les parents se perçoivent influence directement la confiance que l’enfant développe en lui-même. Lorsqu’un parent se sent compétent et satisfait de son rôle, il est plus à même de transmettre des pratiques positives à son enfant pour une meilleure gestion de ses émotions et des défis.

Au contraire, un parent qui doute continuellement de ses aptitudes risque d’instaurer un climat d’incertitude, ce qui peut freiner le développement émotionnel de l’enfant. L’exemple donné à son enfant a donc une portée bien au-delà des gestes du quotidien.

La communication et le soutien pour renforcer la confiance

La confiance en soi des parents ne se construit pas seule. Elle est grandement influencée par l’entourage et les soutiens extérieurs. Le dialogue au sein du couple, en particulier, joue un rôle fondamental.

Échanger ses expériences, ses doutes et ses réussites permet de relativiser et d’apprendre des autres. Discuter avec d’autres parents, même de façon informelle, aide à obtenir des conseils, mais aussi à se rendre compte que l'on n’est pas seul(e) avec ses interrogations.

Un moteur de bienveillance envers soi-même et son enfant

Avoir confiance en soi ne signifie pas être un parent parfait, loin de là. Il s’agit avant tout d’accepter que l’erreur fait partie de l'apprentissage, aussi bien pour les parents que pour les enfants. L’accepter permet de relâcher la pression et d’adopter une attitude bienveillante envers soi-même.

En se permettant des moments d’imperfection, les parents apprennent à ajuster leurs pratiques au fil des situations avec leur enfant. Se surcharger de responsabilités ou viser la perfection risque de mener à l'épuisement, ce qui impactera inévitablement la relation. En revanche, prendre soin de son bien-être et s’accorder du répit créera un cadre bien plus chaleureux et rassurant pour son enfant.

En savoir plus : "Favoriser la confiance en soi de son enfant" de Florence Millot.