Si votre enfant est difficile à table, c'est à cause de ses gènes !

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, le comportement des enfants face à la nourriture dépend de leur patrimoine génétique.

La sélectivité alimentaire est quasiment la même entre 16 mois et 13 ans.

L’alimentation que donne les parents n’influence le comportement alimentaire que durant la petite enfance.

Haricots verts, brocolis, carottes… Devant les légumes, votre enfant fait systématiquement la tête ? Rassurez-vous, ce n’est pas de votre faute ! Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Journal of Child Psychology and Psychiatry, c’est la génétique qui est à l’origine de la sélectivité alimentaire, et non pas l’éducation.

Le comportement face à la nourriture évolue peu jusqu’à 13 ans

“La sélectivité alimentaire est fréquente chez les enfants et peut être une importante source d'anxiété pour les parents et les soignants, qui se sentent souvent responsables de ce comportement ou qui sont pointés du doigt par les autres, explique le Dr Zeynep Nas, l’un des auteurs, dans un communiqué. Nous espérons que notre découverte, selon laquelle la sélectivité alimentaire est en grande partie innée, contribuera à diminuer la responsabilité parentale. Ce comportement n'est pas le résultat de l'éducation des enfants.”

Durant leurs travaux, les scientifiques ont analysé les données d’une autre étude, intitulée Gemini. Il s’agit de la plus grande cohorte de jumeaux jamais mise en place pour étudier, notamment, les contributions génétiques.

En tout, celle-ci comporte 2.400 paires de jumeaux. Certains sont monozygotes, c’est-à-dire qu’ils partagent exactement les mêmes gènes, d’autres sont dizygotes et n’ont que 50 % de gènes en commun. Durant l’étude, les parents ont indiqué les habitudes alimentaires de leurs enfants à 16 mois, 3 ans, 5 ans, 7 ans et 13 ans.

Résultat : la sélectivité alimentaire est la même chez les jumeaux monozygotes, ce qui signifie qu’ils ont les mêmes difficultés alimentaires. En revanche, chez les jumeaux dizygotes, c’est beaucoup moins le cas. De plus, les scientifiques ont observé que le comportement face à la nourriture restait quasiment le même entre 16 mois et 13 ans, sauf à 7 ans où ils ont observé un pic.

Le patrimoine génétique, responsable de 60 à 74 % du comportement des enfants

Mais la génétique est-elle vraiment à l’origine de nos comportements face à la nourriture ? Le pourcentage dépend, selon les chercheurs, de l’âge. Chez les enfants de moins de 16 mois, les variations génétiques sont responsables de 60 % des différences de comportement face à la nourriture. Chez ceux âgés de 3 ans à 13 ans, ce pourcentage atteint 74 %

En ce qui concerne les facteurs environnementaux, les scientifiques en distinguent deux :

L’éducation alimentaire - ce que les parents donnent à manger -, qui n’influence le comportement alimentaire que durant la petite enfance

Les expériences personnelles (les amis propres à chaque jumeau), dont l’importance grandit avec les années.

"Bien que les troubles alimentaires aient une forte composante génétique et puissent s'étendre au-delà de la petite enfance, cela ne signifie pas qu'ils sont fixes, rassure le Dr Alison Fildes, un autre auteur de l’étude. Les parents peuvent encourager leurs enfants à manger une grande variété d'aliments tout au long de leur enfance et de leur adolescence mais, à l’adolescence, les connaissances et les amis pourraient avoir une plus grande influence sur leur alimentation.”