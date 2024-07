Comment pratiquer la communication non violente avec les enfants ?

La communication non violente vise à améliorer les relations humaines en se concentrant sur l'écoute et le respect des besoins de chacun. Appliquer la communication non violente avec les enfants permet de renforcer leur confiance en eux-mêmes et en vous, en créant un environnement où ils se sentent respectés et compris.

Comment appliquer la communication non violente ?

La communication non violente repose sur quatre principes fondamentaux : observer sans juger, exprimer ses émotions, identifier les besoins et formuler des demandes claires. Cette méthode encourage à parler calmement à votre enfant et à lui proposer des solutions, évitant ainsi les commentaires blessants et critiques. Par exemple, au lieu de dire "Tu fais toujours des dégâts !", préférez "Je vois que tu as dessiné sur le mur. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu as fait cela ?".

Les étapes de la communication non violente ?

La première étape consiste à décrire la situation de manière factuelle, sans jugement. Par exemple, si votre enfant traîne le matin : "Je vois que tu prends ton temps ce matin." Cette observation neutre permet d'éviter les conflits et de se concentrer sur le comportement plutôt que sur la personne.

Ensuite, exprimez les émotions que la situation suscite en vous : "Je me sens stressé(e) parce que nous risquons d'être en retard." Cette étape montre à votre enfant que vous êtes humain(e) et que vos émotions sont légitimes, tout en l'encourageant à partager les siennes.

Essayez alors de comprendre les besoins derrière les comportements. Par exemple, si votre enfant dessine sur les murs, demandez-lui : "Tu voulais montrer que tu dessines de beaux soleils ?" En identifiant ses besoins, vous pouvez mieux répondre à ses attentes et trouver des solutions ensemble.

Enfin, exprimez clairement vos demandes tout en laissant de la place à la réaction de votre enfant. Par exemple :"Aujourd'hui, c'est une journée de travail et j'ai besoin que nous nous préparions rapidement. Que dirais-tu de choisir ensemble ton petit-déjeuner pour gagner du temps ?" Cette manière de formuler les demandes montre que vous respectez ses besoins tout en affirmant les vôtres.

En appliquant ces techniques, vous aidez votre enfant à se sentir écouté, compris et aimé.

En savoir plus : "Parents respectueux, enfants respectueux: Sept clés pour transformer les conflits en coopération familiale" de Sura Hart et Victoria Kindle Hodson.