"Sleep divorce" : quand dormir séparément favorise le bien-être général

Couverture monopolisée, horaires décalés, ronflements, mouvements incessants… Pour ces différentes raisons, de nombreux couples décident de faire chambre à part. Cela s’appelle le "sleep divorce" ou le "divorce du sommeil" en français. D’après une récente enquête de l'American Academy of Sleep Medicine (AASM), de nombreuses personnes aux États-Unis déclarent qu'elles laissent leur partenaire et dorment occasionnellement ou régulièrement dans une autre pièce.

Dans le détail, près de la moitié (43 %) des millennials (soit les adultes nés dans les années 1980 ou 1990) ne partagent pas le même sommier que leur conjoint, suivis par un tiers (33 %) des personnes de la génération X, 28 % de ceux de la génération Z et 22 % des baby-boomers. Selon les résultats, les hommes sont les plus susceptibles d'utiliser le canapé ou la chambre d'amis, puisque près de la moitié d'entre eux (45 %) déclarent ne pas dormir occasionnellement ou régulièrement avec leur partenaire, contre un quart (25 %) des femmes.

"Dormir séparément pour leur bien-être général"

"Nous savons qu'un sommeil insuffisant peut détériorer l'humeur et que les personnes qui manquent de sommeil sont plus susceptibles de se disputer avec leur partenaire. Il peut y avoir un certain ressentiment envers la personne à l'origine de la perturbation du sommeil, ce qui peut avoir un impact négatif sur les relations. Une bonne nuit de sommeil est importante pour la santé et le bonheur, il n'est donc pas surprenant que certains couples choisissent de dormir séparément pour leur bien-être général", a expliqué le Dr Seema Khosla, pneumologue et membre de l'AASM, dans un communiqué. D’après la spécialiste, des études ont montré que le manque de sommeil diminuait les niveaux d’empathie.

Les ronflements, un symptôme courant de l’apnée du sommeil

L'AASM indique le "divorce du sommeil" signifie simplement que les personnes donnent la priorité à leur sommeil. "Toutefois, si ce sont les ronflements bruyants de l'un des partenaires qui conduisent à des espaces de sommeil séparés, vous devriez encourager ce dernier à consulter un médecin au sujet de l'apnée obstructive du sommeil. Cela s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes qui ronflent", a déclaré le Dr Seema Khosla. Le pneumologue rappelle que les ronflements sont un symptôme courant de l'apnée du sommeil à prendre au sérieux. "Lorsque le ronflement s'accompagne d'étouffements, de halètements ou de pauses respiratoires silencieuses pendant le sommeil, il s'agit d'un indicateur fort de l'apnée du sommeil."