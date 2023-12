Allaitement : les bienfaits pour le bébé et sa maman

L'Organisation mondiale de la santé expose sur son site internet les avantages du lait maternel que ce soit pour la santé des bébés mais aussi pour celle des mères.

Le lait protège les bébés des maladies en leur transmettant les anticorps maternels

Après l'accouchement, le lait destiné à nourrir le bébé se forme dans les glandes mammaires de la mère. Cette "boisson" est composée d'eau, de glucides, de lipides, de protéines, de sels et d'oligo-éléments et contient tous les nutriments dont un nouveau-né a besoin pendant les six premiers mois de sa vie. Durant cette période, les bébés n'ont pas encore un système immunitaire prêt pour combattre les infections ou les virus. Le lait maternel leur fournit des anticorps provenant directement du corps de la mère, ce qui aide les bébés à rester en bonne santé.

Une meilleure digestion, une diminution des risques d’allergies et un effet tranquillisant

Les effets bénéfiques du lait maternel sur la santé et le développement des bébés ont été démontrés par de nombreuses études : le lait maternel est 100 % naturel et plus léger, il est par conséquent plus facile à digérer pour les bébés. Sa composition réduit également le risque d'allergies. Le lait maternel affecte aussi positivement l'état psychologique de l'enfant : il produit un effet tranquillisant et contribue à améliorer le sommeil du bébé. Enfin, la relation étroite et privilégiée avec la mère pendant l'allaitement procure au nouveau-né un sentiment de sécurité et d'épanouissement.

Des avantages également pour la maman

L'allaitement est aussi bon pour les mamans : de nombreuses femmes utilisent du lait artificiel, cependant celles qui s'en tiennent à la méthode "traditionnelle" auraient moins de mal à retrouver leur poids après l’accouchement. De plus, la production de lait entraîne la libération d’endorphines, des hormones euphorisantes, qui peuvent agir comme antidépresseurs pour les mères souffrant de "baby blues", phénomène qui touche environ 50 à 80 % des femmes, mais qui dure rarement plus d'une semaine.