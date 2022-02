Ce régime alimentaire fait gagner 10 ans de vie

Selon une nouvelle étude publiée dans Plos One, changer son régime alimentaire en mangeant notamment moins de viande rouge ferait gagner de nombreuses années d’espérance de vie.

Plus de céréales complètes

Les chercheurs ont également démontré que l’impact d’une alimentation nouvellement saine était considérable sur les jeunes, les séniors et les personnes âgées, même s’il décroit avec l’âge.

Leurs calculs estiment ainsi que modifier son alimentation dans le bon sens à partir de 20 ans augmenterait l'espérance de vie de plus de dix ans pour les femmes (+10,7 ans) et les hommes (+13 ans). Les gains les plus importants seraient obtenus en mangeant plus de légumineuses, plus de céréales complètes, plus de noix, moins de viande rouge et moins de viande transformée.

Un outil utile

Passer à ce régime à l'âge de 60 ans allongerait de 8 ans l’espérance de vie pour les femmes et de 8,8 ans pour les hommes ; même les personnes âgées de 80 ans pourraient y gagner plus de trois ans en ce monde.

"Comprendre le potentiel relatif aux différents groupes d'aliments pourrait permettre aux gens d’améliorer simplement et significativement leur état de santé", affirment les auteurs de l’étude. "Notre calculateur Food4HealthyLife pourrait aussi être un outil utile pour les cliniciens, les décideurs et le grand public afin de comprendre l'impact des choix nutritionnels sur la santé", concluent-ils.