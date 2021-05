Manger des fruits et des légumes est lié à une diminution du stress

Voici une autre bonne raison de consommer chaque jour cinq fruit et légumes : cela aurait un impact positif sur notre niveau de stress !

C’est en tout cas la conclusion à laquelle sont parvenus des chercheurs de l'Université Edith Cowan (ECU), en Australie. Dans une étude publiée dans la revue Clinical Nutrition, ils avancent qu’une alimentation quotidienne riche en fruits et légumes est associée à une diminution du stress.

Une réduction de 10 % du stress

Pour parvenir à cette conclusion, les auteurs de l’étude ont suivi plus de 8 600 Australiens âgés de 25 à 91 ans ayant participé à une étude analysant le lien entre diabète, surpoids et mode de vie appelée AusDiab (Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study) du Baker Heart and Diabetes Institute.

Les résultats ont révélé que les personnes qui mangeaient au moins 470 grammes de fruits et légumes par jour avaient un niveau de stress inférieur de 10 % à celui des personnes qui en consommaient moins de 230 grammes. Pour rappel, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de manger au moins 400 grammes de fruits et légumes par jour.

"Nous avons constaté que les personnes qui consomment davantage de fruits et de légumes sont moins stressées que celles qui en consomment moins, ce qui suggère que l'alimentation joue un rôle clé dans le bien-être mental", affirme ainsi Simone Radavelli-Bagatini, qui a dirigé l’étude.

Bien s’alimenter pour être bien dans sa tête

Selon la chercheuse, ces résultats renforcent bien le lien entre les régimes riches en fruits et légumes et le bien-être mental. En effet, si un niveau de stress léger peut être bon pour stimuler nos fonctions cognitives et est parfaitement normal, une exposition à long terme à des niveaux élevés de stress peut avoir un impact significatif sur la santé mentale.

"Le stress à long terme et non géré peut entraîner toute une série de problèmes de santé, notamment des maladies cardiaques, le diabète, la dépression et l'anxiété. Nous devons donc trouver des moyens de prévenir et éventuellement d'atténuer les problèmes de santé mentale à l'avenir", estime Simone Radavelli-Bagatini.

Des nutriments contre le stress oxydatif

Comment expliquer ce lien entre consommation de végétaux et baisse du stress ? Les chercheurs avancent la piste des nutriments clés, même s’il s’agit encore d’une hypothèse.

"Les légumes et les fruits contiennent des nutriments importants tels que des vitamines, des minéraux, des flavonoïdes et des caroténoïdes qui peuvent réduire l'inflammation et le stress oxydatif, et donc améliorer le bien-être mental, explique Simone Radavelli-Bagatini. L'inflammation et le stress oxydatif dans le corps sont des facteurs reconnus qui peuvent entraîner une augmentation du stress, de l'anxiété et une baisse de l'humeur."

"Ces résultats encouragent la poursuite des recherches sur l'alimentation et plus particulièrement sur les fruits et légumes les plus bénéfiques pour la santé mentale", conclut-elle.