Un partenaire heureux est le fondement d'une vie saine

La qualité de la vie, surtout à un âge avancé, dépend beaucoup de l'état d'esprit du partenaire. Plus il est optimiste, meilleure sera sa vie. Cette adage a été étayé par des recherches menées par des scientifiques de l'université de l'État du Michigan (Etats-Unis), qui affirment que les partenaires optimistes contribuent à la santé globale de leur conjoint, en l'aidant à éviter les risques de déclin cognitif, de maladie d'Alzheimer et de démence. Les résultats de cette étude ont été publiés dans le Journal of Personality.

William Chopik, professeur adjoint de psychologie et co-auteur de l'étude, avance sa théorie : “Nous passons beaucoup de temps avec nos partenaires. Ils peuvent nous encourager à faire de l'exercice, à manger sainement ou nous rappeler de prendre nos médicaments. Lorsque votre partenaire est optimiste et en bonne santé, cela peut se traduire par des résultats similaires dans votre propre vie. En fait, vous avez un avenir plus rose en vivant plus longtemps et en évitant les maladies cognitives.”

Plus de 4 000 couples étudiés

Jeewon Oh, étudiant diplômé de l’université de l’Etat du Michigan et co-auteur de l’article, et Eric Kim, chercheur au département des sciences sociales et comportementales de l'école de santé publique T.H. Chan de Harvard, ont étudié 4 500 couples hétérosexuels dans le cadre de l'étude sur la santé et la retraite pendant une période allant jusqu'à huit ans. Ils ont découvert qu'un environnement plus heureux à la maison, créé par un partenaire plein d'espoir, prévenait le début du déclin cognitif.

Selon William Chopik, les partenaires de personnes optimistes ont tendance à suivre leur exemple. Même s'il existe des cas de personnes jalouses des qualités positives de leur partenaire ou réagissant de manière défensive à la domination, d'autres recherches montrent que les optimistes aident leur partenaire à voir leur relation sous un bon jour.

Les chercheurs ont constaté que lorsque les couples se souviennent des moments qu'ils ont partagés, ils dévoilent des détails plus riches. Un bon exemple de cela est la publicité de Google lors du dernier Superbowl, montrant un homme âgé utilisant l'assistant Google pour l'aider à se souvenir des détails concernant sa femme.

William Chopik souligne que la vie réelle fonctionne à peu près de la même façon, les souvenirs agréables dominent les pensées des individus dans leur relation avec leur partenaire optimiste.

Apprendre à être optimiste

Alors que les preuves suggèrent que l'optimisme est un trait héréditaire, William Chopik pense que les gens peuvent être entraînés à être optimistes. Si regarder le bon côté des choses n'est pas votre fort, ne désespérez pas.

“Il existe des études qui montrent que les gens ont le pouvoir de changer leur personnalité, tant qu'ils s'engagent dans des choses qui les font changer, et c’est en partie parce qu'ils veulent changer. Il y a aussi des programmes d'intervention qui suggèrent que vous pouvez développer l’optimisme”, explique William Chopik.

En conclusion, être optimiste a un effet curatif et nourrissant sur la vie de famille et la santé des partenaires.