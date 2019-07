Psychologie : que disent les gestes affectueux d'un couple en public ?

S'embrasser, se prendre dans les bras, ou bien marcher main dans la main, sont des marques d'affection très souvent prodiguées en public. Elles sont d'ailleurs très souvent révélatrices du degré de complicité des partenaires.

L'image renvoyée à la société

Pendant longtemps, témoigner de geste affectueux en public était considéré comme malvenu et transgressif. Cependant, à l'heure des réseaux sociaux et de la liberté d'expression, le couple renvoie, qu'il le souhaite ou pas, une représentation publique aux yeux des autres.

Les gestes affectueux du couple ont alors une signification puissante. Ils peuvent représenter une manifestation spontanée d'un bonheur conjugal authentique, tout comme une volonté de donner le change aux autres, et parfois à soi-même.

Attention à l'authenticité

C'est faire preuve de naïveté que de croire que le câlin, ou le baiser sont authentiques à partir du moment où ils sont donnés en public. En réalité, l'amour vrai ne se démontre pas, il transparait naturellement au-delà des gestes et des mots et se voit dans la complicité des partenaires.

C’est pourquoi plus le couple va être dans un effet démonstratif, et plus il se dupe par des faux-semblants qui ne reflètent pas les sentiments réels.

L'absence de geste affectif ne veut pas dire l'absence d'amour

À l'inverse, les couples qui ne témoignent pas de leur affection en public peuvent tout simplement vouloir garder leur jardin secret et leur distance pour se rapprocher plus intensément dans l'intimité. Dans certains cas, l'éducation, la religion ou les idées reçues empêchent de s'exprimer librement sous le regard des autres. Cela ne veut pas dire que les sentiments sont absents, bien au contraire, mais qu’ils sont gardés pour soi.

En savoir plus : "Réussir son couple, c'est possible!" de Brigitte Lahaie, aux éditions La Musardine.