Psychologie : pourquoi est-on rancunier ?

Être rancunier est un sentiment naturel qui apparaît lors d'une blessure psychologique et d'un sentiment d'injustice. La rancune est une forme de colère intérieure qui ne s'extériorise pas.

Qu'est-ce qui pousse à être rancunier ?

Se sentir menacé, victime d'un préjudice, d'une humiliation ou d'une injustice éveille en nous une envie de vengeance et un désir de faire souffrir l'autre comme on a soi-même souffert.

La rancœur pousse à la colère et à la violence physique et verbale, ou bien à couper les ponts et à mettre une distance suffisante pour se protéger.

Quelles sont les conséquences de la rancune ?

La rancune est une émotion néfaste sur le quotidien. Elle provoque de la distance, de la froideur, mais aussi une volonté de vengeance qui ronge de l'intérieur.

Il n'est pas rare que cette surcharge émotionnelle intériorisée engendre une dépression, des troubles du sommeil, du stress ou encore des maux de tête. S'en affranchir est la seule solution pour libérer son esprit et retrouver une paix intérieure.

Comment se libérer de la rancune ?

Pour retrouver une énergie positive et avancer, le pardon reste la meilleure manière de gérer sa rancune, même si la vengeance peut être séduisante.

Pour cela, il est conseillé de rétablir le dialogue en faisant le premier pas, même si on se sent victime d'une injustice. Si le dialogue verbal est impossible, il est conseillé d'écrire une lettre ou un mail par exemple.

À défaut de rétablir la relation passée, le dialogue est la clé pour faire un trait et recommencer à avancer. Cette démarche doit être faite pour son propre bien-être avec l’accompagnement d’un professionnel comme un psychologue si nécessaire.

En savoir plus : "Apprivoiser les sentiments négatifs : Pour sortir du piège que nous tendent colère, rancune, agressivité...", de Betty Doty, aux éditions Intereditions.