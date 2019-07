Votre cercle d’amis en dit plus long sur votre santé

Pour savoir s’ils sont en bonne condition physique, nombreux et nombreuses sont ceux à se fier aux bracelets connectés, en particulier ceux commercialisés par la marque FitBit.

Pensés comme de véritables objets de mesure, ces "coachs électroniques pour améliorer notre activité quotidienne et sportive" relèvent notre rythme cardiaque à tout moment de la journée, que l’on soit en train de faire son running ou en train de faire une présentation au travail. Ils mesurent aussi le nombre de pas que l’on fait dans la journée, assurent un suivi de notre sommeil, de notre alimentation et de notre poids.

Mais aussi intelligents soient-ils, ces bracelets connectés ne peuvent donner de meilleures indications sur votre santé et votre bien-être que… votre groupe d’amis. C’est ce que met en lumière une nouvelle étude publiée dans la revue PLOS One.

Réalisée par des chercheurs de l’Université de Notre Dame, située dans l’Indiana aux États-Unis, elle s’est particulièrement intéressée à la structure des groupes d’amis et à la place qu’on y occupe en tant qu’individu : cette position permet d’en dire beaucoup sur la santé et le bien-être, affirme Nitesh V. Chawla, professeur d’informatique et d’ingénierie et auteur principal de l’étude.

Des prédictions deux fois plus précises

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont suivi des participants portant un bracelet Fitbit qui enregistrait leurs données physiologiques (sommeil, fréquence cardiaque, niveau d’activité…). Ils ont aussi rempli des sondages et des auto-évaluations sur leurs sentiments de stress, de bonheur et de positivité. L’équipe a ensuite analysé et modélisé les données recueillies. Ils ont aussi noté les caractéristiques du groupe d’amis des individus : combien de membres en font partie, quelles connexions existent entre les amis. Les résultats ont montré une forte corrélation entre la structure du groupe, la fréquence cardiaque, le nombre de pas et le niveau d’activité.

Concrètement, cela signifie que l’étude du cercle amical a permis d'améliorer considérablement les prévisions en matière de santé et de bien-être d’une personne. Et ces données se sont avérées bien plus pertinentes que celles recueillies seulement par FitBit. Par exemple, quand les données issues du groupe d’ami sont combinées avec celles du bracelet connecté, le modèle d'apprentissage élaboré par les chercheurs a permis d'améliorer de 65% la prédiction du bonheur, de 54% la prédiction auto-évaluée de la santé, de 55 % la prédiction de l'attitude positive et de 38 % la prévision du succès.

L'amitié, gage de santé et de bien-être

"Cette étude affirme que sans information sur la sociabilité et le groupe d’amis, nous n'avons qu'une vision incomplète de l'état de bien-être d'un individu. Pour être pleinement prédictif ou pour être en mesure d'élaborer des interventions, il est essentiel d'être également conscient des caractéristiques structurelles de maillage social", affirme le Pr Chawla.

Pour le chercheur, ces résultats peuvent être précieux, notamment pour les employeurs cherchant à améliorer l’état de santé et de bien-être de leurs employés. "Quand nous entendons dire que les programmes de santé et de bien-être axés sur les bracelets connectés sur les lieux de travail ne fonctionnent pas, nous devrions nous demander si c'est parce que nous adoptons une vision unidimensionnelle où nous ne faisons que donner aux employés les bracelets et les oublier sans prendre la peine de comprendre le rôle que les relations sociales dans la santé ?", questionne-t-il.