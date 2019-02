150 minutes d'exercice "modéré" ou 75 minutes d'exercice "intense" par semaine. Si les directives en matière d’activité physique sont claires, elles ne sont pas évidentes à appliquer, car difficiles à mesurer au quotidien. Conscients de ce problème, des chercheurs de l'Université du Massachusetts viennent de le solutionner.

100 pas par minute

Catrine Tudor-Locke, Elroy Aguiar et Scott Ducharme ont calculé que marcher environ 100 pas par minute correspond à une activité physique "modérée", tandis que faire 130 enjambées sur le même temps provoque une activité "intense". Pour se situer, il suffit donc de compter une fois le nombre de pas effectués en soixante secondes, et d’adapter en fonction du résultat le temps d’activité physique à accomplir toutes les semaines.



"Cette recherche établit une méthode très pratique pour mesurer l'intensité de la marche et elle est rigoureusement validée par la science", se félicite Catrine Tudor-Locke. 80 hommes et femmes, âgés de 21 à 40 ans, ont participé à l’essai. Le rythme de marche naturel de 90% de la cohorte était "intense". "Si vous dites aux gens de marcher à leur vitesse normale, ils vont probablement marcher plus de 100 pas par minute", notent les auteurs.

Marcher, même un tout petit peu

Si ces objectifs vous semblent difficiles à atteindre, sachez que marcher, même un tout petit peu, est de toute façon bon pour la santé. Une récente étude vient ainsi de calculer qu’une simple augmentation d’1% du nombre de transports en commun au sein d’un territoire est associée à un taux d'obésité inférieur de 0,473% sur la même surface.



"Bouger plus et s'asseoir moins profitera à presque tout le monde. Les personnes qui pratiquent le moins d'activité physique profitent le plus de son augmentation, même si elle est de faible intensité", précisent les experts en santé publique. "Même de courts épisodes d'activité physique en petites quantités sont bénéfiques", concluent-ils.

33% des Français ont un niveau d’activité insuffisant

Aux Etats-Unis, seuls 26% des hommes, 19% des femmes et 20% des adolescents font suffisamment d'activité physique. Là-bas, un dixième des décès prématurés sont associés à un manque d'exercice.

En France, 43% des adultes atteignent un niveau d’activité physique qui satisfait aux recommandations internationales, 24% ont un niveau d’activité modéré (l’équivalent d’au moins 30 minutes de marche par jour) et 33% ont un niveau d’activité insuffisant. Les hommes sont plus actifs que les femmes, quel que soit l’âge. La proportion de personnes en situation de sédentarité (plus de quatre heures assis ou allongé hors temps de sommeil) s’élève à 40%*.

Source : Onaps.fr.