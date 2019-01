Fumer, vous vieillit et c'est inscrit dans votre sang !

Trouver l'âge d'une personne en analysant son sang, voilà ce que fait une d'intelligence artificielle (IA) créée par des chercheurs de la société américaine de biotechnologie Insilico Medicine.

Cette IA a permis de relever les différences biologiques d'âge entre le sang des fumeurs et des non-fumeurs.

Une différence conséquente entre les hommes et les femmes

L'analyse de l'IA a démontré que le sang d'un fumeur et d'un non-fumeur ne vieillissaient pas de la même manière. S'il est aisé de retrouver l'âge véritable d'un non-fumeur, le fumeur voit son âge être multiplié par 1,5 à cause du tabagisme. La fumeuse, elle, a moins de chance, puisque son âge est tout bonnement multiplié par 2 !

Pour arriver à cette conclusion, l'IA a analysé les profils sanguins de pas moins de 149 000 personnes, dont 49 000 fumeurs. En apprenant de manière automatique, elle a recherché des schémas basés sur 66 biomarqueurs sanguins différents connus pour établir une relation entre le vieillissement et le tabagisme, soit une conclusion plutôt solide. Étrangement, cet effet de vieillissement du sang disparaît avec l'âge puisque la différence n'est plus observée chez les fumeurs de plus de 40 ans.

Des conséquences pour le corps

« Je suis heureuse de faire partie de l'étude, qui fournit des preuves scientifiques fascinantes sur le fait que le tabagisme va probablement accélérer le vieillissement. » A déclaré Polina Mamoshina, chercheuse scientifique à Insilico Medicine, dans un communiqué. « Le tabagisme est un problème réel qui détruit la santé des personnes, provoque des décès prématurés et est souvent la cause de nombreuses maladies graves. Nous avons appliqué l'intelligence artificielle pour prouver que le tabagisme augmente considérablement votre âge biologique. »

Cette étude n'est bien sûr pas la première à démontrer le vieillissement lié au tabagisme. Il s'agit toutefois de la première étude à se servir de tests sanguins pour quantifier le vieillissement. Des données d'autant plus intéressantes qu'elles sont très parlantes et facilement accessibles.