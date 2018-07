Les bienfaits de la natation sont multiples : n'ayez plus peur de l'eau

Agréable, reposante, physique, la natation est l'un des sports (et des passe-temps) favoris des Français. Ses bienfaits sont nombreux tant sur le plan physique, que pour le bien-être psychologique. Idéal pour se muscler et perdre du poids, la natation est une activité physique complète et riche. Comme le rappelle le site Guide-piscine, elle "permet de brûler jusqu’à 650 kcal en une heure en nageant à allure modérée (contre 600 kcal en course à pied)" si elle est pratiquée de façon régulière (3 à 4 fois par semaine).

Malheureusement, nombreux sont ceux qui ont peur de l'eau. Si ces personnes sont incapables de se baigner, elles éprouvent parfois même des difficultés pour se doucher. L'aquaphobie est un syndrome sérieux. Les maîtres nageurs constatent tous que de nombreuses personnes refusent par exemple d’apprendre à nager sur le dos sans pouvoir vraiment expliquer pourquoi. Certains psychiatres vous diront que l’on retrouve également l’origine dans les bains de la petite enfance. Alors, on pourrait s’arrêter là, mais cela reviendrait à se priver d’un moyen thérapeutique efficace et d’un plaisir incomparable.

Comment vaincre sa peur de l'eau ?

C’est d’autant plus regrettable qu’il existe des solutions. Vaincre sa peur de l’eau, c’est d’abord éviter quelques stupidités : forcer une personne à aller se baigner si elle n’en a pas envie, ou encore lui parler de volonté alors qu’elle vous fait part de ses inquiétudes. Pour vaincre cette phobie, il est possible de s'aider d'un psychothérapeute ou d'un sophrologue : tous deux enseigneront des techniques de relaxation basées sur la respiration, la concentration, et le relâchement du corps.

Vous pouvez également vous adresser à des maîtres nageurs spécialistes du problème. Ils organiseront dans le bassin des enfants de petits jeux pour vous apprendre à mettre tout votre corps dans l’eau, y compris la tête, et surtout à trouver des appuis pour se tenir en équilibre. Il existe des stages pour vous guider dans cette démarche où vous ne pouvez que renforcer votre personnalité et surtout rencontrer un plaisir intense.

Une émission de la chaîne VYV Fréquence médicale

C’est une évidence de toutes les spécialités de la médecine : l’exercice physique peut être considéré comme un médicament universel gratuit, efficace, presque sans contre-indications et effets secondaires. C’est une évidence aussi : le message ne passe pas. Probablement en raison de la confusion sport / exercice physique qui perturbe la compréhension et limite les prescriptions. L’appellation Activité Physique Adaptée se propose depuis une vingtaine d’années de résumer l’ensemble des activités physiques, voire artistiques, pour arriver à un remboursement.

L’Assurance Maladie n’en fait pas – à tort – une priorité. Aussi, les médecins hésitent à formaliser une prescription. Définir la "fiche de prescription" de cette thérapeutique essentielle sera le but de l’émission ci-dessous. L’invité est un acteur majeur du sujet. Le Professeur Gérard Saillant est mondialement connu pour avoir opéré, lorsqu’il était chef du service d’orthopédie de La Pitié, les plus grands sportifs de la planète. Il est toujours un des spécialistes les plus consultés pour son expertise. Mais il a aussi décidé de consacrer l’essentiel de son temps à ce nouveau combat : que l’exercice physique soit prescrit à la hauteur de son efficacité pour participer à une certaine forme de sauvetage en faisant bouger ses habitants.

