Pour ceux qui sont en surpoids important, le retentissement sur les articulations milite pour la pratique d’une activité physique en « apesanteur relative ».

C’est le domaine de prédilection du vélo. Les conditions météorologiques, de circulation, ou les risques de chute peuvent parfaitement être évités par la pratique en intérieur, sur un vélo destiné à cette fonction ou tout simplement, avec un vélo de route, sur un home trainer. Pédaler, de plus en plus vite et de plus en plus énergiquement, grâce aux compteurs que possèdent en série ces vélos d’appartement, peut alors se faire devant un écran de télévision, ce qui permet de conserver les habitudes de sédentaire invétéré !

L’exercice idéal est la natation, une activité qui, un peu plus que la bicyclette, se pratique en apesanteur. Elle est donc excellente pour ceux qui souffrent de surpoids ou d’articulations douloureuses… Avec peu de contre-indications, surtout si l’eau est chaude.

Le triplé gagnant : marche, vélo et natation…Peu importe l’activité physique, à condition qu’elle soit quotidienne, suffisamment prolongée et surtout qu’elle se pratique sans douleur ou essoufflement.