Les féculents ont leur intérêt pour perdre du poids

Les féculents représentent ce que l’on appelle les sucres « lents », en opposition aux sucres « simples ou rapides » qui, comme leur nom le suggère, passent rapidement et massivement dans le sang. Au premier rang de ces sucres rapides, le banal sucre, en poudre et en morceaux, mais aussi les boissons sucrées, les confiseries, les pâtisseries ou les desserts lactés. Ces sucres « rapides » feront l’objet d’une étape particulière. Ce sont, avec les graisses, les principaux ennemis des « gros ».

En revanche les sucres « lents », les féculents, sont fondamentaux pour ceux qui ont décidé pour perdre du poids, d’intensifier la pratique de l’exercice physique. Ils vont avoir besoin de recevoir une énergie régulière, que le corps va utiliser progressivement. Manger des féculents, c’est consommer peu de graisses, mais beaucoup de sucres lents qui se digèrent très lentement, en libérant dans notre sang une énergie constante, sans affoler notre organisme comme lorsque l’on mange un morceau de sucre.

Autre avantage : lorsque l’on consomme des féculents, on a peu ou pas envie de manger des aliments gras ou sucrés. Ce sucre des féculents, qui se libère lentement et progressivement, repousse la sensation de faim, qui n’est en fait qu’un manque de sucre. Ils sont, d’ailleurs, la meilleure parade au grignotage.

Les féculents sont le vrai carburant intelligent de l’organisme.

Donc, si vous voulez maigrir, ils ne représentent pas une interdiction absolue comme de nombreux régimes voudraient bien le faire croire. Il faut simplement les consommer en quantité raisonnable !?La richesse des féculents permet de varier leur place tout au long du repas, que ce soit sous forme de pain ou en garniture. Bien évidemment, il faut résister à la tentation de les recouvrir de fromage ou de crème... Un filet d’huile d’olive, quelques feuilles de basilic ou une large rasade de sauce tomate feront l’affaire.

Il y a – et c’est beaucoup moins connu – dans certains féculents, comme les pâtes, autant de protéines que dans les œufs, et presque autant que dans la viande, qui plus est, de meilleure qualité.?Enfin, lors de la cuisson, les pâtes se chargent d’eau. Deux fois leur volume. Ce qui, surtout chez les gens âgés qui boivent peu, représente un apport en liquide non négligeable.