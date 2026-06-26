La lumière du jour peut-elle nous protéger contre la démence ?

L'ESSENTIEL Un lien a été découvert entre des niveaux plus élevés d'exposition à la lumière du jour et un risque plus faible de démence.

Une exposition moyenne à la lumière du jour supérieure à 1.000 lux est associée à un risque de démence réduit de 16 %.

Une exposition à la lumière vive du jour inférieure à 0,7 heure par jour était plus prédictif du risque de démence que la consommation d'alcool ou l'obésité.

Si la pollution lumineuse nocturne est mauvaise pour la santé, la lumière du jour est, en revanche, un véritable atout pour notre cerveau. Une nouvelle étude, publiée dans la revue General Psychiatry, montre que les personnes plus exposées à la lumière du soleil ont moins de risque de développer une démence en vieillissant.

La lumière du jour réduit les risques de démence de 16 %

La lumière joue un rôle important dans la régulation du cycle circadien ainsi que de nombreux processus biologiques. Les chercheurs chinois se sont donc demandés si l'exposition à la lumière diurne ou nocturne jouait un rôle dans les risques de démence. Pour répondre à cette question, ils ont évalué l’exposition à la lumière en journée et de nuit de 87.577 adultes en bonne santé d'une moyenne d'âge de 62 ans. Elle était mesurée grâce à un appareil placé au poignet des participants. Les volontaires ont été suivis pendant 8 ans. Durant cette période, 741 d'entre eux ont développé une démence.

L’analyse des données a révélé qu’une exposition à la lumière importante avait un effet protecteur contre le déclin cognitif. En effet, une exposition moyenne à la lumière diurne supérieure à 1.000 lux (un niveau de luminosité modérément élevé, équivalent à une journée nuageuse à l'extérieur) était associée à une réduction de 16 % du risque de démence. "Une exposition plus longue à une lumière diurne intense (au moins 5.000 lux) était liée à une baisse supplémentaire du risque", ajoutent les auteurs dans leur communiqué.

La lumière du jour est un indicateur du risque de démence

Les scientifiques ont fait une autre découverte en étudiant l’effet de la lumière sur la santé neurologique : une exposition à la lumière vive du jour inférieure à 0,7 heure par jour est un facteur prédictif de démence plus important que six facteurs de risque bien établis : la consommation d'alcool, l’obésité, la pollution aux particules fines, la carence en vitamines D la perte auditive et les lésions cérébrales traumatiques.

"L’exposition à la lumière du jour pourrait constituer un nouvel indicateur du risque de démence", ajoute le Dr Hongliang Feng de l’Université de médecine de Guangzhou (Chine) et auteur principal de l’étude.