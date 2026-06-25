Hypertension : cette boisson appréciée des enfants augmente les risques

L'ESSENTIEL Les personnes qui buvaient deux canettes ou plus de boissons sucrées par jour pendant l'enfance, avaient un risque 52 % plus élevé de développer plus tard une hypertension artérielle.

Chaque portion quotidienne de soda et de boissons énergisantes était associée à un risque plus élevé de 23 % et 36 % d'hypertension artérielle, respectivement.

Il faut limiter la consommation de boissons sucrées chez les enfants.

Une preuve de plus qu’il n’est vraiment pas bon de donner des boissons sucrées aux enfants. Des chercheurs de la Harvard T.H. Chan School of Public Health ont découvert que les personnes ayant consommé beaucoup de sodas, de boissons énergisantes et de jus de fruits dans leur jeunesse ont plus de risques d’avoir une pression artérielle élevée que les autres.

Leur étude a été publiée dans la revue Circulation le 22 juin 2026.

Sodas, jus de fruits, boissons énergisantes : ces boissons font grimper la tension artérielle

Afin d’évaluer les conséquences de la consommation de boissons sucrées pendant l’enfance, les chercheurs ont repris les données de santé et alimentaires de 25.000 personnes ayant participé à une étude où des enfants ont été suivis pendant plus de 25 ans.

L’analyse de leurs dossiers a montré que les participants ayant bu l’équivalent de deux canettes (33 cl) ou plus par jour de boissons sucrées quand ils étaient petits, avaient 52 % plus de risques de développer une hypertension que ceux qui en consommaient moins. Une tension artérielle élevée endommage les vaisseaux sanguins et augmente les risques de maladies cardiaques, d’AVC ou encore de démences comme la maladie d’Alzheimer.

Dans le détail, chaque portion quotidienne de soda et de boissons énergisantes était associée à un risque plus élevé de 23 % et 36 % d'hypertension artérielle, respectivement. Pour les jus, cela dépendait des fruits. Chaque portion quotidienne de jus d'orange faisait augmenter le risque de 20 %. Par contre, la pomme et les autres jus ne l'étaient pas. Les chercheurs précisent que les mauvais scores du jus d'orange pourraient provenir d'une erreur de classification. "Les boissons aromatisées à l'orange avec des sucres ajoutés peuvent avoir été signalées à tort comme du jus d'orange", écrivent-ils.

Consommation de boissons sucrées : des conséquences durables sur la santé

Ces travaux confirment que la consommation de sodas, de jus de fruits et d’autres boissons sucrées dans l’enfance est positivement associée à un risque plus élevé d'hypertension, indépendamment de la qualité globale du régime alimentaire, de l'activité physique et d'autres facteurs.

"Les habitudes alimentaires au début de la vie peuvent avoir des conséquences durables sur la santé", explique l'auteur principal de l’étude, Vasanti Malik, dans un communiqué. "L’hypertension artérielle survient également plus tôt dans la vie, avec une prévalence croissante chez les jeunes adultes, les enfants et les adolescents, ce qui souligne l’importance du dépistage précoce et de la prévention". Après ces découvertes, ses collègues et lui recommandent de soutenir les directives de santé publique qui indiquent de limiter la consommation de ces produits chez les enfants afin de protéger la santé de leur cœur et de leurs artères.